民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

▲針對修憲議題，民眾黨力主降低門檻、促進公民參與。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

對於立法院新會期聚焦修憲工程，民眾黨主要推出的版本，鎖定憲門檻過高，力主調降公民複決門檻，從原先的965萬人同意降低到644萬人，並參酌公投模式，提出2%選舉人連署就能提出修憲案，目的就是要擴大公民參與，讓修憲能夠「由下而上」。

民眾黨團認為，憲法規定了國家、政府與人民的交互關係，當憲法、憲政體制，不能回應民意或違反人民意志時，人民應該要有主動積極的空間。但現行規定下，修憲的高門檻讓人民甚至中小型政黨，都成為旁觀者，因為根本沒有能力將提案送出院會。

對於還政於民，民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，依據現行的規定，修憲案需經1/4立委提案、3/4立委出席，及出席立委3/4決議後提出憲法修正案，並於公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額半數。

邱臣遠表說，換算下來，公民複決需965萬人投同意票，比蔡總統2020當選門檻還要高；他認為，憲法要符合當代發展，現行規定對兩大黨比較有利，透過這次修憲委員會成立，呼籲藍綠不要打假球，「務實推動比較有共識的，包括下修公民權、降低門檻、廢考監」，降低門檻讓修憲是由下而上，增加公民參與。

民眾黨立委張其祿也指出，民眾黨的版本降低修憲門檻，提出兩種方案，一種是改成立委1/4提議，2/3出席，及出席委員2/3之決議，修憲案即通過。以及得經2%之中華民國自由地區選舉人連署，就能提出憲法修正案」的構想，換算約需38.4萬人左右連署。

經民眾黨計算，只要76名立委出席且51名出席立委同意，且有效票超過選舉人總額之半數，同意票過有效票2/3複決，意即在965萬票複決有效票中，有超過644萬票同意，即能通過修憲案，大幅降低修憲的門檻。

因此，民眾黨團堅決主張必需降低修憲提案門檻，才能讓多元的意見與公民想像能進入修憲討論，「多元提案，共識一致」的修憲過程，才能使憲法對於變化快速的社會有調適性。