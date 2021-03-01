18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

▲柯建銘表示，涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、林銘翰、楊蕓／台北報導

立法院新會期2月26日開議，根據立法院公開資料，目前朝野立委已經提出43件修憲提案，完成一讀的有38案，其中攸關18歲公民權的提案多達16案。另外，提議廢除考試院、監察院的提案有5案、動物保護入憲2案，無黨籍立委林昶佐也提案降低修憲門檻。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召委5人，由委員互選，會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

另外，憲法增修條文第12條也規定，憲法之修改，在立法院提出憲法修正案並公告半年後，「經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之」。

換言之，若以2020年總統大選的選舉人數計算，立院此次啟動的修憲工程，最後提出的修正案，還得要超過965萬票複決才算通過，因此也被視為超高門檻。

▲游錫堃表示，「18歲公民權」若通過，修憲就有60分。（資料照／記者李毓康攝）

游錫堃：「18 歲公民權」通過就及格

立法院長游錫堃談及修憲議題時表示，會站在國會行政中立的立場，不會預設哪個案子一定要通過或不過。

游錫堃強調，「18 歲公民權」是目前各黨派最有共識的，因此他認為若該案通過，修憲就有60分，他也願意與四大黨團共同推動。

至於其他修憲提案，游錫堃則說，他並沒有特別喜好，自己會站在中立立場，「如果四黨都有共識，我就積極推動，沒有共識的我會尊重各黨意見，至於修憲委員會什麼時候正式開會，也要看各黨團意見。」

柯建銘：涉敏感議題民進黨「不會走極端」

關於修憲議題，民進黨團總召柯建銘受訪表示，修憲應由總統主導，此議題涉及國家政府體制的建立，是總統無法迴避的責任，「總統也不會迴避，要尊重由總統主導」。由於民進黨是執政黨，因此要主導國會修憲。

柯建銘強調，修憲必須要有黨團版本，哪些問題可能會成功、哪些問題屬於理念闡述，都必須經過仔細評估，不過最後一定會有黨團版本。柯建銘認為，修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功闖關，也必須朝野有高度共識，否則會一事無成。

柯建銘指出，這次的修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，包括環境權、人權入憲、勞動權等，各界都可以思考及討論。此外，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕對不能有任何挑釁。

據了解，民進黨團修憲小組由柯建銘領軍，並由立委管碧玲、周春米擔任修憲委員會召委，在總統蔡英文的主導下，由總統府副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成、民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政協力推動，經討論後才會提出黨版修憲案。

另外，民進黨也會由府院黨的成員們共同組成「憲改小組」，正式名單預定3月3日的民進黨中常會上通過及公布。

▲國民黨團方面，以「恢復閣揆同意權」及「總統國情咨文常態化」為修憲主調。（資料照／記者屠惠剛攝）

國民黨團推閣揆同意權、總統每年國情咨文

至於國民黨團方面，目前以「恢復閣揆同意權」及「總統國情咨文常態化」為修憲主調。

國民黨立委賴士葆提出「中華民國憲法增修條文第三條條文修正草案」，明定行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之，落實憲法第五十七條所設計之行政院應向立法院負責之精神，避免因行政院長受制於總統隨意任免，且不需經立法院同意，造成衝突與分立。

另外，賴士葆也提案修正中華民國憲法增修條文第四條條文，要求總統國情咨文常態化。

賴士葆表示，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，也就是總統是否赴立法院進行國情報告，取決於立法院是否決議邀請總統應赴院進行國情報告，報告次數則未規定。

他強調，為使權責相符、監督制衡，有必要使國情報告常態化，因此提案將原條文的「得」改為「應」，且立法院於聽取總統國情報告後，得檢討國是，提供建言。