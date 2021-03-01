　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

▲▼柯建銘 游錫堃 立法院院會法案清倉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘表示，涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、林銘翰、楊蕓／台北報導

立法院新會期2月26日開議，根據立法院公開資料，目前朝野立委已經提出43件修憲提案，完成一讀的有38案，其中攸關18歲公民權的提案多達16案。另外，提議廢除考試院、監察院的提案有5案、動物保護入憲2案，無黨籍立委林昶佐也提案降低修憲門檻。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召委5人，由委員互選，會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

另外，憲法增修條文第12條也規定，憲法之修改，在立法院提出憲法修正案並公告半年後，「經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之」。

換言之，若以2020年總統大選的選舉人數計算，立院此次啟動的修憲工程，最後提出的修正案，還得要超過965萬票複決才算通過，因此也被視為超高門檻。

▲▼游錫堃接見行政院李孟諺秘書長率公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人一行。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃表示，「18歲公民權」若通過，修憲就有60分。（資料照／記者李毓康攝）

游錫堃：「18 歲公民權」通過就及格

立法院長游錫堃談及修憲議題時表示，會站在國會行政中立的立場，不會預設哪個案子一定要通過或不過。

游錫堃強調，「18 歲公民權」是目前各黨派最有共識的，因此他認為若該案通過，修憲就有60分，他也願意與四大黨團共同推動。

至於其他修憲提案，游錫堃則說，他並沒有特別喜好，自己會站在中立立場，「如果四黨都有共識，我就積極推動，沒有共識的我會尊重各黨意見，至於修憲委員會什麼時候正式開會，也要看各黨團意見。」

柯建銘：涉敏感議題民進黨「不會走極端」

關於修憲議題，民進黨團總召柯建銘受訪表示，修憲應由總統主導，此議題涉及國家政府體制的建立，是總統無法迴避的責任，「總統也不會迴避，要尊重由總統主導」。由於民進黨是執政黨，因此要主導國會修憲。

柯建銘強調，修憲必須要有黨團版本，哪些問題可能會成功、哪些問題屬於理念闡述，都必須經過仔細評估，不過最後一定會有黨團版本。柯建銘認為，修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功闖關，也必須朝野有高度共識，否則會一事無成。

柯建銘指出，這次的修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，包括環境權、人權入憲、勞動權等，各界都可以思考及討論。此外，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕對不能有任何挑釁。

據了解，民進黨團修憲小組由柯建銘領軍，並由立委管碧玲、周春米擔任修憲委員會召委，在總統蔡英文的主導下，由總統府副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成、民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政協力推動，經討論後才會提出黨版修憲案。

另外，民進黨也會由府院黨的成員們共同組成「憲改小組」，正式名單預定3月3日的民進黨中常會上通過及公布。

▲▼立法院臨時會 立委賴士葆堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團方面，以「恢復閣揆同意權」及「總統國情咨文常態化」為修憲主調。（資料照／記者屠惠剛攝）

國民黨團推閣揆同意權、總統每年國情咨文

至於國民黨團方面，目前以「恢復閣揆同意權」及「總統國情咨文常態化」為修憲主調。

國民黨立委賴士葆提出「中華民國憲法增修條文第三條條文修正草案」，明定行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之，落實憲法第五十七條所設計之行政院應向立法院負責之精神，避免因行政院長受制於總統隨意任免，且不需經立法院同意，造成衝突與分立。

另外，賴士葆也提案修正中華民國憲法增修條文第四條條文，要求總統國情咨文常態化。

賴士葆表示，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，也就是總統是否赴立法院進行國情報告，取決於立法院是否決議邀請總統應赴院進行國情報告，報告次數則未規定。

他強調，為使權責相符、監督制衡，有必要使國情報告常態化，因此提案將原條文的「得」改為「應」，且立法院於聽取總統國情報告後，得檢討國是，提供建言。

ET快訊
撞見男友性侵妹妹！她崩潰痛罵「畜生」　挺孕肚毀掉姊妹情
陳鎮川報喜「孩子出生了」！　跟新婚老公喜獲兒子：請多關照
台南嬤帶7歲孫輕生！兒看車窗哭喊「誰來救救他們」　雙手敲出血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

吃鳳梨「工作會發爐」？　蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

侯友宜二二八呼籲：不分黨派放下對立　珍惜民主自由

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「政治壓力壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

吃鳳梨「工作會發爐」？　蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

侯友宜二二八呼籲：不分黨派放下對立　珍惜民主自由

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「政治壓力壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

歐陽娜娜有夠衰！下衣失蹤被指撞衫蔡徐坤　激進粉絲狂罵：綠茶婊

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

2男1女大學生夜遊花蓮自撞護欄！駕駛四肢變形骨折　輪胎噴飛

導演遭爆罵劇組人渣「怎麼不跳下去死一死」　丁寧也被飆三字經

不愛喝水？　醫提醒水喝太少「年輕人也會腦中風」

柯佳嬿約爬山…曾之喬看照片驚覺「忘了回」！網歪樓：以為是Hebe

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

6歲童頭腿重創命危！　英年輕男女「毒駕賓士車」撞飛腳踏車

張育成先發二壘手出賽 2打席無安打

千萬網紅Chiara「拔鼻毛」影片太真實網笑翻　最美孕婦都這樣穿

餵食戲精汪驚覺難吃飼料秒吐 「委屈癟嘴」堅決退貨：我不吃

政治熱門新聞

鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴開嗆

吃鳳梨工作會忙翻？蘇貞昌：別信沒根據的事

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

陸禁台鳳梨　胡錫進：真想搞台灣辦法可多了

18歲公民權入憲！朝野立委提16案

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界」

更多熱門

相關新聞

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

立法院新會期再次聚焦修憲議題。民眾黨版本聚針對憲門檻過高提出方案，力主調降公民複決門檻，從原先的965萬人同意降低到644萬人外；此外，還參酌公投模式，提出2%選舉人連署就能提出修憲案，目的就是要擴大公民參與，讓修憲能夠「由下而上」。

中禁台鳳梨！賴士葆再提九二共識

中禁台鳳梨！賴士葆再提九二共識

趙天麟建議提高豬價合理區間　陳吉仲允諾

趙天麟建議提高豬價合理區間　陳吉仲允諾

其他水果恐遭陸擋？　陳吉仲：不會！

其他水果恐遭陸擋？　陳吉仲：不會！

蘇貞昌：台灣沒有侵略意圖　中國應展現大國自信

蘇貞昌：台灣沒有侵略意圖　中國應展現大國自信

關鍵字：

修憲憲改立法院立委席次不分區立委柯建銘賴士葆游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤葬禮700萬！孫女崩潰：還有房貸要繳

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面