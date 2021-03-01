陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會

▲陳玉珍支持增加不分區立委席次，讓小黨及不同專業領域有機會進入國會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

對於民進黨立委郭國文提案修憲增加不分區立委席次，國民黨團首席副書記長陳玉珍表示支持，她認為可以讓小黨及不同專業領域有機會進入國會，但目前黨國民黨團的方向仍著重於憲政體制改革，包括恢復閣揆同意權、總統國情咨文常態化，建構權責相符的政府。

民進黨立委郭國文提案增加不分區立委席次由現行34席增加至68席、立委總席次變成147人，陳玉珍認為，相較於立委採對大黨較有利的「單一選區兩票制」，現行直轄市、縣市議員選舉採「複數選區相對多數制」，每一選區會有數個當選名額，較能反映多元意見。

▲民進黨立委郭國文提案不分區立委席次由34席增至68席。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳玉珍說，為了讓多元的聲音進入國會，她贊同增加不分區立委席次，「讓小黨及各專業領域的人才進入國會是有必要的，對國家政策發展也是好事。」

對於過去有學者建議合理席次應是人口總數的三次方根（約285席），行政院長蘇貞昌也曾在2014年呼籲可增至300席，陳玉珍則認為，立法院有8個常設委員會，每個委員會約13至15人，若總席次增加，每個委員會平均增至20人，或是增設更多委員會讓分工更加細緻，這些都是可以討論的。

另外，她指出，現行不分區立委需獲得5%以上政黨票的政黨才可分配到席次，若增加不分區立委席次配合下修政黨票門檻，讓小黨有更多機會能進入國會。

至於國民黨團對於不分區立委席次增加的立場，陳玉珍也坦言表示，目前並沒有討論增加不分區席次等相關議題，也沒有相關提案，主力還是推動恢復閣揆同意權、總統國情咨文等，但她個人不會反對郭國文的提案。

陳玉珍強調，中華民國幾十年來最大的問題在於憲政體制，要採行總統制還是內閣制，應趁這次修憲定位清楚，否則現在總統有權無責，下令進口萊豬，被罵都是蘇貞昌，也不用來國會向全民報告，「民主政治應權責相符，否則總統獨大不能及時反映民意，甚至對民意無感。」

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