　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會

▲▼立法院 立委堵訪 陳玉珍 羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍支持增加不分區立委席次，讓小黨及不同專業領域有機會進入國會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

對於民進黨立委郭國文提案修憲增加不分區立委席次，國民黨團首席副書記長陳玉珍表示支持，她認為可以讓小黨及不同專業領域有機會進入國會，但目前黨國民黨團的方向仍著重於憲政體制改革，包括恢復閣揆同意權、總統國情咨文常態化，建構權責相符的政府。

民進黨立委郭國文提案增加不分區立委席次由現行34席增加至68席、立委總席次變成147人，陳玉珍認為，相較於立委採對大黨較有利的「單一選區兩票制」，現行直轄市、縣市議員選舉採「複數選區相對多數制」，每一選區會有數個當選名額，較能反映多元意見。

▲▼立法院議場一樓、 委員席、主席台、行政院長及官員備詢、發言席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文提案不分區立委席次由34席增至68席。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳玉珍說，為了讓多元的聲音進入國會，她贊同增加不分區立委席次，「讓小黨及各專業領域的人才進入國會是有必要的，對國家政策發展也是好事。」

對於過去有學者建議合理席次應是人口總數的三次方根（約285席），行政院長蘇貞昌也曾在2014年呼籲可增至300席，陳玉珍則認為，立法院有8個常設委員會，每個委員會約13至15人，若總席次增加，每個委員會平均增至20人，或是增設更多委員會讓分工更加細緻，這些都是可以討論的。

另外，她指出，現行不分區立委需獲得5%以上政黨票的政黨才可分配到席次，若增加不分區立委席次配合下修政黨票門檻，讓小黨有更多機會能進入國會。

至於國民黨團對於不分區立委席次增加的立場，陳玉珍也坦言表示，目前並沒有討論增加不分區席次等相關議題，也沒有相關提案，主力還是推動恢復閣揆同意權、總統國情咨文等，但她個人不會反對郭國文的提案。

陳玉珍強調，中華民國幾十年來最大的問題在於憲政體制，要採行總統制還是內閣制，應趁這次修憲定位清楚，否則現在總統有權無責，下令進口萊豬，被罵都是蘇貞昌，也不用來國會向全民報告，「民主政治應權責相符，否則總統獨大不能及時反映民意，甚至對民意無感。」

其他人也看了這些...

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高
18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單
郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

更多熱門新聞...

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主
陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會
時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

振興一下我們的美麗

ET快訊
球星尪私訊女粉惹風波！她揭「偷吃內幕」認關係決裂
小時候學什麼才藝最廢？網齊點1技能：根本沒用還一堆人學
女兒遭霸凌球鞋被扔！陸元琪公開班導私訊：別逼我全說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「並立制」不利小黨　行政院考察德國、義大利曝2解方

立委席次變革「最長43年、最多225席」　蘇貞昌曾建議可增至300人

孫大千轟蔡英文「美日不伸援買水果」：如何相信台海衝突會派兵？

時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

「並立制」不利小黨　行政院考察德國、義大利曝2解方

立委席次變革「最長43年、最多225席」　蘇貞昌曾建議可增至300人

孫大千轟蔡英文「美日不伸援買水果」：如何相信台海衝突會派兵？

時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

228連假第2天遊客大增　台南之旅日賞花海夜賞燈

狂掉髮…塞爆排水孔！醫授洗頭「4撇步」　曝選洗髮精2重點：免常換

金球獎群星在家也穿禮服！「小丑女」、亞曼達塞佛瑞春天女神美哭

鈴木健吾全馬跑進2小時5分內亞洲第一人　比台灣全國紀錄快10分鐘

「並立制」不利小黨　行政院考察德國、義大利曝2解方

台南阿嬤「樸之華-素人畫家聯展」開幕　黃偉哲：挖掘更多在地藝術家

高雄男醉過頭醒來驚見包「整咖不見」　警用這招助「恢復記憶」

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻　

來杯98無鉛汽油！逢甲夜市驚見「加油島」　DIY裝飲料

產經：日今年不擬邀習近平到訪！　中國頻擾釣魚台、人權問題影響

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴開嗆

吃鳳梨工作會忙翻？蘇貞昌：別信沒根據的事

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

陸禁台鳳梨　胡錫進：真想搞台灣辦法可多了

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

18歲公民權入憲！朝野立委提16案

更多熱門

相關新聞

時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

睽違15年，立法院本會期可望啟動第八次修憲工程，時代力量黨主席陳椒華表示，時力主張「推動國家正常化」、「落實18歲公民權」、「廢除考監兩院」、「調降修憲門檻」、「國會選舉改為聯立制」等5大憲改主張，期盼能藉由這次修憲取得具體成果、實現世代正義。

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

關鍵字：

修憲憲改立法院立委席次不分區立委陳玉珍郭國文

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面