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孫大千轟蔡英文「美日不伸援買水果」：如何相信台海衝突會派兵？

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣鳳梨遭中國封殺自今天起暫停進口，前立委孫大千1日轟蔡政府，只能夠編預算採購，呼籲台灣人民用新台幣下架農產品，執政五年，用來用去只有這一招，總統蔡英文難道不覺得愧對國人嗎？

孫大千在臉書表示，現今蔡英文政府執政超過五年，每天高喊台灣應該降低對中國中國市場的依存度，事實上卻毫無任何作為，將近2000個日子，民進黨官員都在家裡睡午覺，打麻將嗎？

針對新南向政策，孫大千批評，蔡英文政府編列了大把預算推動，用盡各種優惠招攬東南亞的觀光客、美化來台觀光客的數據，來彌補陸客的缺口，但為什麼台灣的農產品卻沒有辦法打入東南亞國家的市場呢？

孫大千質疑，蔡英文政府花大錢向美國買軍購，犧牲人民健康向美國進萊豬，日本發生個天災，也極盡所能的噓寒問暖，更不敢和日本政府大聲爭論釣魚台的主權。如今台灣需要幫忙時，這些國家又做了什麼呢？如果連買個水果都沒有辦法伸出援手，要如何相信他們會願意派兵介入台海衝突呢？

孫大千說，當初蔡英文對前高雄市長韓國瑜提出「貨出得去，人進得來」的想法嗤之以鼻、冷嘲熱諷，極盡抹紅之能事。現在貨出不去了，蔡英文政府為什麼連一點辦法都拿不出來呢？

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