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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文宣布5年投資110億　高雄亞灣5GAIoT創新園區正式啟動

▲▼總統蔡英文出席「原住民族與二二八學術研討會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日上午前往高雄視察「台灣亞灣區發展案」時，正式宣布「亞灣5GAIoT創新園區」啟動，中央將在5年內砸下110億元。她在致詞時強調，亞洲新灣區是「大南方計畫」的重要一環，透過打造產業聚落，吸引高端先進技術，讓高雄成為南台灣接軌國際的重要窗口，並促進區域均衡發展是政府的重要目標。

蔡英文在抵達後，首先聽取經濟部技術處長邱求慧簡報「亞洲新灣區5G AIoT推動方案」；隨後致詞時表示，「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」不是一個現在才開始的計畫，前期的準備已經花很多時間及投入很大的人力，尤其這3個月來更是緊密地在籌劃，不愧是「衝衝衝」行政院長蘇貞昌和「緊緊緊」高雄市長陳其賣，在中央和地方團隊的努力下，今天正式啟動創新園區的作業。

蔡英文說，打造這個園區對高雄產業發展的效益，及對高雄這座城市的意義，相信大家都感受到了，高雄正在改變，也持續在進步，過去的規劃正一步一步的實踐。

「高雄的亞洲新灣區是大南方計畫的重要一環，今天推動方案的啟動，代表了平衡南北發展的決心！」蔡英文說，這是一個中央與地方共同合作，跨足多個部會的大型開發計畫，她感謝所有投入的好朋友，一起促進高雄的產業發展，讓亞洲新灣區可以成為台灣發展的新門戶及重要地點。

蔡英文指出，去年陳其邁上任後，市府團隊非常努力，一天當三天用，在既有的基礎上，推動打造「5G AIoT創新園區」，要為高雄、為臺灣建立完整5G AIoT產業生態系，讓高雄轉型為科技智慧城市。

蔡英文表示，中央政府準備投入110億，她相信有更多的廠商來發展，中央也會相對地投入更多資源，希望透過打造產業聚落，吸引5G、AIoT、智慧機械等高端先進技術，讓高雄成為南臺灣接軌國際的重要窗口。

蔡英文強調，尤其在後疫情時代，台灣的晶片技術與品質獨步全球，世界各國都注意到台灣的重要性；往後，也要讓國際注意到，高雄在台灣未來發展以及亞洲區域前景的重要性。

蔡英文表示，大南方計畫正在高雄逐步落實，促進區域均衡發展是政府的重要目標，也希望讓台灣每個地方都能夠有更高的發展能量，會持續努力去做，相信高雄會成為重要的示範。

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