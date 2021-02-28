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蔡英文出席228紀念儀式：誠實面對歷史　民主自由不能被交易

▲▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」，除了向受難英靈獻花致敬外，也在致詞時強調，必須誠實面對自己的歷史，充分保障人權和人性的尊嚴，堅守民主自由不能交換的價值信念。

蔡英文抵達高雄歷史博物館致詞時指出，她在大門旁看到有幾處補丁，這是74年前，高雄二二八的歷史現場，這些補丁是為了掩飾當年的彈痕；1947年3月6日，在二二八後的不安氣氛中，高雄要塞司令部扣押了前往溝通的社會賢達，而軍隊也隨即進入市區。

蔡英文說，市政府、火車站、高雄中學都是軍隊的目標，市民犧牲慘重，而理事長王文宏的父親就在這個事件中遇害，現場也有許多當時進行溝通的高雄耆老的後代與家屬。

蔡英文表示，僥倖活下來的人也受到極大的衝擊，像是彭明敏前輩，他的父親是當年的議長，也是被扣押的溝通代表之一，被放出來後心情粉碎，再也不理會公共事務。

蔡英文指出，二二八事件之後，數十年來的威權統治，不但讓台灣失去一整個世代的菁英，也讓大多數的台灣人，就像彭清靠先生那樣不再說話了，「已經離開的人無法說話，還在的人，變成不敢說話」。

「二二八是社會的禁忌，所有經歷那個年代的人，心中都有一個小警總」。蔡英文說，但在威權之下，台灣人沒有放棄，一代又一代的台灣人民，都是為了民主自由繼續打拼奮鬥。

▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，應該要理解二二八事件，不只是1947年春天發生的單一事件，後來的清鄉、白色恐怖和威權陰影，都是生活在台灣的每個族群，每個地方的人們最傷痛的回憶。

蔡英文強調，必須誠實面對自己的歷史，這幾天很多人注意到，二二八以及後來的威權時期，軍法官判死刑的紀錄，還有政府高層違反權力分立，介入政治案判決的紀錄，都已經被公開了。

蔡英文說，這是促轉會所推動的「台灣轉型正義資料庫」的內容，希望深入了解，威權統治下「壓迫體制」到底是怎麼樣侵犯人權的。

其次，蔡英文認為，符合聯合國巴黎原則的「國家人權委員會」已經正式成立，這個機關不只要撰寫報告，也要持續檢驗各項人權保障的規定是否符合國際標準。

最後，蔡英文強調，必須堅守「民主自由不能交換」的價值信念。她認為，民主制度發展的過程，需要經過辛苦的調適，也可能「進兩步、退一步」，或許會覺得社會太紛擾，懷念起威權統治下的秩序，但要記得傾聽民意和人民對話，讓多元的聲音自由地呈現，讓創意可以自然地發揮。

蔡英文說，這樣的民主和自由，才是台灣能夠持續發展的關鍵，這是最基本的價值，不能被交易，也不能被交換。

▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

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