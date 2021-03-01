時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

睽違15年，立法院本會期可望啟動第八次修憲工程。時代力量黨主席陳椒華表示，時力主張「推動國家正常化」、「落實18歲公民權」、「廢除考監兩院」、「調降修憲門檻」、「國會選舉改為聯立制」等5大憲改主張，期盼能藉由這次修憲取得具體成果、實現世代正義。

立法院第10屆第2會期在去年9月14日同意成立修憲委員會，隨後在10月6日正式通過修憲委員會名單，這是我國自2005年以來，睽違15年啟動修憲工程。

陳椒華指出，時代力量從2015年成立以來，就陸續提出多項憲改主張，在總統蔡英文再度宣示啟動憲改後，時代力量黨部智庫與黨團數度邀集學者專家共同討論，最後彙整為五大訴求，分別為「主權正義」、「世代正義」、「制衡效能」、「還權於民」及「多元參與」。

陳椒華強調，時代力量針對各黨及社會仍有歧見的5大面向，提出具體可行的方案，希望本次修憲能夠取得具體成果。時代力量在修憲委員會雖然僅有一席，但絕對會在國會裡頭扮演好程序把關和督促進度的角色，在國會外也會積極倡議與對話，讓本次修憲成為全民參與的憲改工程。

「推動國家地位正常化，是時代力量創黨以來的基本主張。」陳椒華說，時代力量2016年進入立法院後就立刻提出修憲案，希望推動「廢省」及「廢除一國兩區」，讓整體憲政架構更符合客觀事實及台灣人民的期待。

陳椒華說明，如今終於等到立法院成立修憲委員會，時代力量除了延續廢省及廢除一國兩區的主張，希望進一步將《憲法增修條文》前言裡「國家統一前」等文字刪除，透過這次修憲具體地落實主權正義，將國家的定位和未來還給台灣人民，而不是繼續綁死在一中架構裡。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，針對中央政府體制，時代力量向來主張要廢除考監兩院，回歸三權的民主憲政架構，讓政府的考選和用人更順暢，也讓國會的實質監督更有力。

邱顯智認為，現行隸屬監察院的國家人權委員會可改隸屬總統府，彈劾權比照其他國家的作法劃歸國會，審計部則改設為國會下的獨立機關。至於考試權，則應劃歸行政院執掌，其中有關考選和銓敘之機關，仍應保持獨立性。

邱顯智指出，許多台灣人對憲法不滿意，但對憲改又不敢抱太多期待，關鍵就是台灣的「修憲門檻高不可攀」，時代力量主張應該適度調降門檻，將國會通過修憲案的應從「3/4出席、3/4同意」下修至「2/3出席、2/3同意」，交付公民複決的門檻也應從「選舉人總數1/2」下修至「1/2投票、1/2同意」，把這個與國家修訂基本契約的權利還給人民，讓修憲不再是遙不可及的夢想。

時代力量立委王婉諭表示，落實18歲公民權是世界民主國家的共同趨勢，也是時代力量2016年就已提出的主張，幾年下來樂見各黨逐漸凝聚共識，開始將台灣有關成年年齡及權利義務的相關法規朝18歲齊一修正，時代力量主張透過修憲，將「選舉權」及「被選舉權」明訂為18歲，還給青年基本的參政權利，實現世代正義。

王婉諭強調，台灣人口結構改變，將邁向超高齡化的社會，應該要更保障年輕人的發語權，實現世代正義。此外，民法成年年齡也將從20歲下修為18歲，希望公民權也能夠透過修憲來落實，呼籲朝野共同支持，把青年的權利還給青年。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）



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