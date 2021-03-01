　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

▲▼立法院議場審法案。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲立法院議場。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

睽違15年，立法院本會期將啟動第八次修憲工程，朝野立委各自提出不同版本。對於總統與立委就職日不一，造成長達4個月的看守內閣，民進黨立委郭國文提案調整立委與總統就任日期一致、刪除總統解散立法院的權力，以及限縮立法院的倒閣權。

令人矚目的是，郭國文在提案中也納入了全國不分區立委席次的調整，希望現行的區域立委席次34席增加至68席。若以2020年立委選舉結果試算，在不分區立委席次多出一倍的情形下，民進黨可拿到75席立委，在國會仍有席次過半的多數優勢。

郭國文接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，在目前不分區34席設計的情況下，小黨之占比被大幅削減，小黨在立院中依議事程序落實政見之空間亦容易遭壓縮，因此更容易以對抗形式阻礙、杯葛議事進行，造成社會對立撕裂、議事空轉。

另一方面，政黨提名不分區立委時，多安排各界專業人士，不分區席次之提高，同時有助於國會問政品質提升，各政黨針對全國性議題政策之討論，更能融入專業意見，避免因「單一選區兩票制」影響下，區域立委關心議題及政見地方化的狀況，對於國會之運作及政黨發展而言，皆有正面助益。

以2020年立委選舉結果試算為例，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下25、13席，總席次為38席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下48、13席，總席次為61席；台灣民眾黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、5席，總席次為5席；時代力量則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、3席，總席次為3席。

如果不分區立委席次增加到68席，國民黨的不分區席次會達到26席，總席次將來到51席；民進黨的不分區席次會拿到27席，總席次將來到75席；台灣民眾黨的不分區席次會拿到9席，總席次為9席；時代力量的不分區席次會拿到6席，總席次為6席。

若更進一步地來看2008、2016立委選舉結果，透過試算也可以發現，不分區立委席次依現行規定為34席，佔全院總數113席之30%，如果把不分區立委席次增加到68席，總席次為147席時，不分區之占比約為46%，各黨總席次率受區域席次影響將下降，也可削減區域立委帶來席次紅利。

根據2016年立委選舉結果試算，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下24、11席，總席次為35席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下50、18席，總席次為68席；親民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、3席，總席次為3席；時代力量則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下3、2席，總席次為5席。

若不分區立委席次增加為68席，國民黨的不分區席次會達到22席，總席次將來到46席；民進黨的不分區席次會拿到36席，總席次將來到86席；親民黨的不分區席次會拿到5席，總席次為5席；時代力量的不分區席次會拿到5席，總席次為8席。

根據2008年立委選舉結果，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下61、20席，總席次為81席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下13、14席，總席次為27席。

如果不分區立委席次增加為68席，國民黨的不分區席次會達到40席，總席次將來到101席；民進黨的不分區席次則會拿到28席，總席次將來到41席。

▲▼立委郭國文召開「紓困補貼百分百,政府美意不打折」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）

郭國文修憲提案重點說明內容：

台灣自2012年進行選舉整合，中央層級之總統、立法委員合併選舉，地方縣市長等九合一，皆依照《憲法》第68條及《立法院組織法》等相關規定，立法委員之任期由2月1日起算，因此總統、立委合併選舉需於1月舉行，總統若無連任，看守期將長達4個月，期間針對兩岸、外交、國防等重大決策，看守政府恐難以決策，亦即看守期過長，容易形成國家空轉之危機。

總統任期雖於《憲法增修條文》第2條規定，任期4年，但關於就職之日，並無憲法及法律明文規定，現今適用之就職日，是因為1948年第一屆總統選舉時之《總統副總統選舉罷免法》規定「首屆總統、副總統於當選後二十日內就任」，以及「當選之總統、副總統，於現任總統、副總統任滿之日就任」，因此現今總統就職日僅是歷史偶然決定，並無相關法理依據。

為避免總統選舉與就任日期相隔過遠，造成看守期過長問題，同時配合立法院職權運作，因此提案調整第16任總統與第11屆立法委員任期至民國117年2月29日止，使第17任總統與第12立委之就職日及任期相同，並且同時調整立法院常會會期，第一次為3月至6月底、第二次則為9月至12月底，《憲法》本文第68條停止適用。

為了避免總統於立法院行使不信任案不通過後解散立法院，使立法院之任期重新起算，進而造成分裂選舉之可能，因此提案刪除總統解散立法院之權。

此外，為使行政、立法權力相互制衡，同時限縮立法院針對同一行政院長提出不信任案之權利，亦參照美國憲法將覆議的門檻，改為全體國會議員3分之2，同時調整倒閣與覆議之權力，以落實權力分立。

立法委員自第7屆起採取單一選區兩票制，因區域立委選舉需要動員民眾支持，往往由較大政黨取得席次，也因為動員關係，不分區之政黨票亦容易由大政黨取得多數，進而造成大黨愈大、小黨愈小，為使立法院更能具體展現多元聲音，並且平衡區域立委之席次紅利，因此增加第3款全國不分區之席次。

ET快訊
撞見男友性侵妹妹！她崩潰痛罵「畜生」　挺孕肚毀掉姊妹情
陳鎮川報喜「孩子出生了」！　跟新婚老公喜獲兒子：請多關照
台南嬤帶7歲孫輕生！兒看車窗哭喊「誰來救救他們」　雙手敲出血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

吃鳳梨「工作會發爐」？　蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

侯友宜二二八呼籲：不分黨派放下對立　珍惜民主自由

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「政治壓力壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

吃鳳梨「工作會發爐」？　蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

侯友宜二二八呼籲：不分黨派放下對立　珍惜民主自由

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「政治壓力壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

歐陽娜娜有夠衰！下衣失蹤被指撞衫蔡徐坤　激進粉絲狂罵：綠茶婊

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

2男1女大學生夜遊花蓮自撞護欄！駕駛四肢變形骨折　輪胎噴飛

導演遭爆罵劇組人渣「怎麼不跳下去死一死」　丁寧也被飆三字經

不愛喝水？　醫提醒水喝太少「年輕人也會腦中風」

柯佳嬿約爬山…曾之喬看照片驚覺「忘了回」！網歪樓：以為是Hebe

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

6歲童頭腿重創命危！　英年輕男女「毒駕賓士車」撞飛腳踏車

張育成先發二壘手出賽 2打席無安打

千萬網紅Chiara「拔鼻毛」影片太真實網笑翻　最美孕婦都這樣穿

巧遇路霸貓...騎士強迫被擋5分鐘 下秒熱心婆「一個箭步竄出」幫趕

政治熱門新聞

鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴開嗆

吃鳳梨工作會忙翻？蘇貞昌：別信沒根據的事

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

陸禁台鳳梨　胡錫進：真想搞台灣辦法可多了

18歲公民權入憲！朝野立委提16案

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界」

更多熱門

相關新聞

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

民進黨今天說，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚；中共不斷擴張的極權主義，已成為人類生存的最嚴重威脅。

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

周錫瑋批民進黨炒作二二八

周錫瑋批民進黨炒作二二八

二二八事件「勇於面對過去錯誤」　民進黨：民主才會更穩固

二二八事件「勇於面對過去錯誤」　民進黨：民主才會更穩固

關鍵字：

憲法憲改修憲立法院郭國文民進黨

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤葬禮700萬！孫女崩潰：還有房貸要繳

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面