郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

▲立法院議場。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

睽違15年，立法院本會期將啟動第八次修憲工程，朝野立委各自提出不同版本。對於總統與立委就職日不一，造成長達4個月的看守內閣，民進黨立委郭國文提案調整立委與總統就任日期一致、刪除總統解散立法院的權力，以及限縮立法院的倒閣權。

令人矚目的是，郭國文在提案中也納入了全國不分區立委席次的調整，希望現行的區域立委席次34席增加至68席。若以2020年立委選舉結果試算，在不分區立委席次多出一倍的情形下，民進黨可拿到75席立委，在國會仍有席次過半的多數優勢。

郭國文接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，在目前不分區34席設計的情況下，小黨之占比被大幅削減，小黨在立院中依議事程序落實政見之空間亦容易遭壓縮，因此更容易以對抗形式阻礙、杯葛議事進行，造成社會對立撕裂、議事空轉。

另一方面，政黨提名不分區立委時，多安排各界專業人士，不分區席次之提高，同時有助於國會問政品質提升，各政黨針對全國性議題政策之討論，更能融入專業意見，避免因「單一選區兩票制」影響下，區域立委關心議題及政見地方化的狀況，對於國會之運作及政黨發展而言，皆有正面助益。

以2020年立委選舉結果試算為例，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下25、13席，總席次為38席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下48、13席，總席次為61席；台灣民眾黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、5席，總席次為5席；時代力量則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、3席，總席次為3席。

如果不分區立委席次增加到68席，國民黨的不分區席次會達到26席，總席次將來到51席；民進黨的不分區席次會拿到27席，總席次將來到75席；台灣民眾黨的不分區席次會拿到9席，總席次為9席；時代力量的不分區席次會拿到6席，總席次為6席。

若更進一步地來看2008、2016立委選舉結果，透過試算也可以發現，不分區立委席次依現行規定為34席，佔全院總數113席之30%，如果把不分區立委席次增加到68席，總席次為147席時，不分區之占比約為46%，各黨總席次率受區域席次影響將下降，也可削減區域立委帶來席次紅利。

根據2016年立委選舉結果試算，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下24、11席，總席次為35席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下50、18席，總席次為68席；親民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下0、3席，總席次為3席；時代力量則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下3、2席，總席次為5席。

若不分區立委席次增加為68席，國民黨的不分區席次會達到22席，總席次將來到46席；民進黨的不分區席次會拿到36席，總席次將來到86席；親民黨的不分區席次會拿到5席，總席次為5席；時代力量的不分區席次會拿到5席，總席次為8席。

根據2008年立委選舉結果，在不分區立委席次34席的狀況下，國民黨在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下61、20席，總席次為81席；民進黨則在區域及原住民席次、不分區席次分別拿下13、14席，總席次為27席。

如果不分區立委席次增加為68席，國民黨的不分區席次會達到40席，總席次將來到101席；民進黨的不分區席次則會拿到28席，總席次將來到41席。

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）



郭國文修憲提案重點說明內容：

台灣自2012年進行選舉整合，中央層級之總統、立法委員合併選舉，地方縣市長等九合一，皆依照《憲法》第68條及《立法院組織法》等相關規定，立法委員之任期由2月1日起算，因此總統、立委合併選舉需於1月舉行，總統若無連任，看守期將長達4個月，期間針對兩岸、外交、國防等重大決策，看守政府恐難以決策，亦即看守期過長，容易形成國家空轉之危機。

總統任期雖於《憲法增修條文》第2條規定，任期4年，但關於就職之日，並無憲法及法律明文規定，現今適用之就職日，是因為1948年第一屆總統選舉時之《總統副總統選舉罷免法》規定「首屆總統、副總統於當選後二十日內就任」，以及「當選之總統、副總統，於現任總統、副總統任滿之日就任」，因此現今總統就職日僅是歷史偶然決定，並無相關法理依據。

為避免總統選舉與就任日期相隔過遠，造成看守期過長問題，同時配合立法院職權運作，因此提案調整第16任總統與第11屆立法委員任期至民國117年2月29日止，使第17任總統與第12立委之就職日及任期相同，並且同時調整立法院常會會期，第一次為3月至6月底、第二次則為9月至12月底，《憲法》本文第68條停止適用。

為了避免總統於立法院行使不信任案不通過後解散立法院，使立法院之任期重新起算，進而造成分裂選舉之可能，因此提案刪除總統解散立法院之權。

此外，為使行政、立法權力相互制衡，同時限縮立法院針對同一行政院長提出不信任案之權利，亦參照美國憲法將覆議的門檻，改為全體國會議員3分之2，同時調整倒閣與覆議之權力，以落實權力分立。

立法委員自第7屆起採取單一選區兩票制，因區域立委選舉需要動員民眾支持，往往由較大政黨取得席次，也因為動員關係，不分區之政黨票亦容易由大政黨取得多數，進而造成大黨愈大、小黨愈小，為使立法院更能具體展現多元聲音，並且平衡區域立委之席次紅利，因此增加第3款全國不分區之席次。