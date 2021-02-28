蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界市場」

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午出席「政府相挺，農友放心」活動時，鼓勵國人採買國產鳳梨力挺台灣農業。她強調，政府一定會保護農民，不讓農民受到影響和損失，「危機就是轉機，期待用這機會讓台灣鳳梨打開出口管道」。

蔡英文表示，幾天前，農委會主委陳吉仲跟她報告中國大陸要暫停輸入台灣鳳梨的事情，這個暫停的動作不符合貿易規定，也是不合理的措施。她則告訴陳吉仲，「不能夠讓農民的收入減少，要維持穩定」的原則，一定要守住，而對於出口對象不合理的措施，政府首先要做的就是要保護農民，不讓農民受到影響及損失，這是政府最重要的事情。

蔡英文表示，她今天就是要告訴國人「免擔心、免煩惱，政府挺農民」，陳吉仲也告訴大家未來鳳梨銷售的計畫，已經在運作當中。她提醒，鳳梨的產季才剛開始，她請所有消費者都不要急，後續還有很多鳳梨要上市。

蔡英文認為，可以利用這個機會，台灣人展現出團結的精神，外國的朋友也都相挺台灣，台灣鳳梨本來就很有名，現在又更出名，趁這機會多做外銷，把多汁、好吃的鳳梨銷到全世界，讓大家見證台灣人不只會做晶片，也會種植好吃的鳳梨。

蔡英文說，危機就是轉機，藉此讓鳳梨能夠打開出口的管道，把好吃的鳳梨出口到更多國家。她也再次承諾，一定會透過種種機制，將台灣鳳梨銷售到全世界每一個市場。

▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

