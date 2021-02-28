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協同中學許湘筠五科75級分滿級分　科展、物理探究實作表現優異

▲協同中學110學年度大學學科能力測驗成績放榜 ，許湘筠同學同時獲得四科60級分滿級分、五科75級分滿級分。（圖／協同中學提供）

▲協同中學110學年度大學學科能力測驗成績放榜，協同中學表現亮眼 。（圖／協同中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110學年度大學學測日前放榜，今年度大學入學考試參採科目仍依去年標準最多四科為原則，在號稱近十年來最難的一次學測考試，協同中學成績持續表現優異！許湘筠同學同時獲得四科60級分滿級分、五科75級分滿級分，表現相當亮眼。今年數學科全國頂標下滑至11級分，導致四科頂標成績降至50級分，學校達頂標以上分數估計有四成能順利考取頂尖大學。

▲協同中學110學年度大學學科能力測驗成績放榜 ，許湘筠同學同時獲得四科60級分滿級分、五科75級分滿級分。（圖／協同中學提供）

▲協同中學許湘筠同學同時獲得四科60級分滿級分、五科75級分滿級分 。（圖／協同中學提供）

摘下五科滿級分的許湘筠同學是協同國、高中六年一貫學生，許生自小就生活規律、知書達禮，是師長眼中能自我要求的學生，平日的課堂參與認真，曾參與科展、物理探究實作競賽等都有優異表現，同時也利用暑假期間至醫院擔任志工。

另外，四科59級分的楊芯蕠與黃意涵同學，在校活動表現多元，曾代表學校參加全國英文物理競賽皆獲得金牌，及數學建模金牌獎，並代表學校參加教育部新世紀領導人才培育營；楊芯蕠同學在參加紅十字青少年服務隊自主性社團，利用假日時間到社區為國小孩童做課後輔導，到若竹兒教育基金會為弱勢團體義賣及盡一位高中生的力量服務他人，推動志願服務公益活動，幫助更多需要幫助的人，同時獲得第20屆保德信青少年志工菁英獎個人奉獻獎，及109年中華民國紅十字會青少年志工表揚，實踐服務利他也利己，百分人生我做起，做僕人式領袖的態度。

校長黃淵泰表示， 108新課綱的改變，協同中學以六年一貫的學習發展規畫，透過多元、適性課程與活動參與，引導每位學生找到合適的舞台，以適性楊才來面對新世紀多元人才需求。除此之外，協同中學英文教育是全國首創的「優勢英文」教學方式，優異的英文成績是全校師生共同創造的成果。

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