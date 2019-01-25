協同中學歲末年終　做年菜關心若竹兒

▲▼協同中學全校學生每年定期關心若竹兒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節即將來臨，為了讓若竹兒基金會的這群慢飛天使們，也能感受到過年的氣氛，協同中學紅十字青少年服務隊發起「協同紅十送愛心年菜到若竹兒-與慢飛天使分享愛」活動，特別招募全校同學一起做愛心，選購若竹兒的年節禮盒，全校共募集2萬7280元，並由服務隊成員親自動手做年菜送至民雄若竹兒基金會，與若竹兒基金會的孩童一起分享過年的喜悅。



每到歲末年終，協同紅十字青少年服務隊的同學總是特別忙碌也特別高興，因為他們有能力將愛心送給更多需要的人，也印證了協同「僕人式領袖」的教育理念。指導老師吳春生秘書特地在同學烹煮過程中，全程給予同學鼓勵，同學也邀請老師試試看烹煮的成果，老師試吃後表示：每道菜都兼顧美味與營養，一點都不馬虎，非常棒。

活動負責人楊品儀同學表示：過年團圓年夜菜，應該有魚、有肉，但很多弱勢孩童吃不到，根據兒福聯盟調查更有三成五孩子的年夜菜是罐頭、泡麵、調理包，另有一成是別人送飯菜當團圓飯，所以年節將屆，協同愛心不落人後，特別發起「送愛心年菜到若竹兒」活動。

副社長周伶恩說：平常在家不用自己煮菜，媽媽都煮好飯菜讓我們吃，頂多在旁當個小幫手、撒撒嬌，幫忙收拾善後，從來沒有自己動手做菜給家人吃，但是為了要送愛心年菜到若竹兒，特別跟媽媽學做了這道糖醋肉絲，希望能成功。



若竹兒的院童及工作人員，加上服務隊同工約70人，為了能讓大家享用澎湃的午餐，服務隊的同學把剛參加服務利他獎入選的獎金拿來做經費，不足再由社費支出，絞盡腦汁推出4菜1湯1甜點，也把腦筋動到學校師長及餐廳老闆身上，邀約一起做愛心，獲得廣大回響，俞繼光校長感受到服務隊同學的愛心與用心，贊助烤鴨幫忙加菜，並呼籲學校師生能夠多多支持，教務處黃淵泰主任贊助餐點，何紹霞老師贊助特製客家菜-梅干扣肉及榨菜肉絲，餐廳業者陳明陽老闆一聽說紅十服務隊同學做愛心活動，二話不說馬上提出要贊助滷豬腳及烤雞腿，高一己班贊助飯後水果，讓今年的「送愛心年菜到若竹兒」活動增添不少菜色，院童們都能感受的協同紅十服務隊的愛。