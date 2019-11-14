台日高中國際交流　金澤學院近400師生訪協同中學

▲台灣嘉義協同中學與日本金澤高校交流。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

協同中學14日與來自日本金澤學院進行畢業交流，金澤學院327位學生由副校長西川 篤親自帶隊到台灣參訪，透過台灣國際教育旅行聯盟的媒合與交通部觀光局協助下，來到協同中學進行文化交流，兩校學生將展現日常的學習成果，跨越語言的隔閡進行互動交流。金澤学院高等學校師生到達協同後，受到師生熱烈歡迎，雙方交流表演、交換禮品、合拍紀念照。

▲雙方學校進行成果演出。（圖／記者翁伊森翻攝）

協同中學副校長黃淵泰，協同向來積極重視國際文化交流，透過互訪的活動，讓協同的孩子開闊視野，拓展胸襟，體驗多元的文化。接待國際友校進行參訪活動相當有經驗，加上具有優勢英文及日文能力，藉由校際交流讓學生深刻體會學習第二語言的重要性，將平日教學成果在交流活動中逐一展現。

▲協同中學與金澤高校交流，兩校學生大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）



西川篤則表示，能帶著學生參訪台灣，感到非常興奮，感謝協同高中的熱情接待。為了此趟台灣行，學生利用在校時間，瞭解台灣在傳統文化、飲食、宗教以及風俗民情等差異，希望透過交流機會將自身所學展現，也更能拓展學習領域。



負責本次活動的外語科學會會長余庭楹表示，為了本次活動，學會夥伴共同研討要怎樣熱情的接待，安排設計活動及規劃流程，為的是要讓我們的遠方朋友留下深刻的印象，看見整體活動圓滿達成，辛苦都值得。