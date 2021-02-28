受邀二二八紀念會惹議　馬英九穿親屬手織毛衣出席「象徵友情」

▲馬英九出席北市府舉辦的二二八紀念會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

今天是二二八事件第74週年紀念日，前總統馬英九與台北市長柯文哲同台出席北市府舉辦的紀念會，特別的是，馬英九今天穿著淺藍色毛衣背心與會，並表示這是兩年多前一位二二八家屬親手織給他的，象徵二二八親屬與他的友情，及表達由衷地感佩之意。

馬英九下午先赴台北市二二八紀念館參觀〈標註‧記憶：二二八人權特展〉，並與二二八事件受難者王添灯的家屬一起向王添灯銅像鞠躬致意。隨後出席由台北市府、北市二二八協會舉辦的紀念活動，並與台北市長柯文哲同台追思。

▲馬英九與二二八事件受難者王添灯的家屬一起向王添灯銅像鞠躬致意並合影。（圖／記者楊蕓攝）

馬英九致詞表示，6年前的今天他與柯市長參加二二八事件68週年紀念典禮，當時他表示，希望能跟柯市長共同推動社會和諧，讓世代之間、朝野之間，能以合作達成和諧，以對話取代對立，彼此相互尊重。

馬英九表示，6年後的今天，他受台北市二二八協會邀請，參加北市府舉辦的二二八事件74週年活動。柯市長身為二二八家屬，為此受到不少壓力，但他告訴我們台灣應超越對立，二二八應是台灣人團結的日子，仇恨只會分裂社會，和平對話才是和解的開始，記取教訓、撫平傷痛，讓台灣社會與人民在面對二二八時，能以慈悲胸懷與謙卑態度，相互包容體諒，攜手建設台灣，相信柯市長有相同的看法。



馬英九說，在傾聽受難者家屬心聲時，深刻體會到失去摯愛親人的傷痛，不是只靠政府認錯、恢復名譽、建設紀念館等行動所能完全化解。而他5年前最後一次參加中央舉辦的二二八紀念活動時曾說，今後無論在哪裡，都會持續關心受難者家屬，並提醒國人要記取歷史教訓，絕不能讓悲劇重演。

馬英九表示，他卸任後仍跟家屬保持聯繫，永遠珍惜這份情誼，「30年來，我始終不變的態度就是面對歷史、就事論事、是非分明，面對家屬 將心比心、療傷止痛，受難家屬告訴我，雖無法抹去失去親人的錐心之痛，但即使有痛恨，已成為過去，希望台灣化恨為愛，成為愛與和平的社會。」

馬英九最後引用二二八紀念碑上的一段碑文共勉：自今而後，無分你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆。天佑寶島，萬古長青。

▲前總統馬英九與台北市長柯文哲同台出席北市府舉辦的二二八紀念會。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►蔡英文出席二二八紀念儀式：誠實面對歷史 民主自由不能被交易

►賴清德親赴義光教會：繼續深化民主 不走回頭路守護台灣主權

►二二八事件「勇於面對過去錯誤」 民進黨：民主才會更穩固

更多熱門新聞...

►二二八事件74週年 柯文哲同台馬英九追思

►國民黨排審返還二二八財產 林為洲：他們不做我們來做

►「二二八留下政治鬥毆」 江啟臣：轉型正義不應對一群人的標籤清剿



►振興一下我們的美麗