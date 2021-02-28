柯文哲為騎單車「整晚沒睡」　行程Delay「跛腳走路」喊想吃藥

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日進行「一日北高」活動，由於此次還要中途回到台北參加228紀念會，因此一行人於28日凌晨0時53分左右就從台北關渡宮出發，中途卻發生爆胎、行程耽誤，以及柯文哲身體疲勞且「鐵腿」等狀況。對此，隨行的台北市政府市長室副主任戴于文表示，柯文哲已從228紀念會搭高鐵抵達台南等候，目前看起來身體與精神狀況還不錯。

柯文哲28日行程滿檔，除了「一日北高」之外，下午還要參加在228公園舉辦的228紀念會，因此今年不同於往年早上才開始騎腳踏車，提前至28日凌晨1時於台北市關渡宮熱血展開，原則每50分鐘休息1次、每次休息就加10分鐘，途經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、口湖遊客服務中心。

▲柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

北市府原本規劃，柯文哲約在中午11時左右騎到雲林口湖遊客服務中心，為了參加於下午2時20分在228公園舉辦的紀念會，所以會搭乘高鐵返回台北，直至下午3時左右活動結束，再直接搭乘高鐵南下到台南，此時預計為晚上6時，一夥人繼續騎車出發至終點站高雄，此段途經台南北門、高雄楠梓，總路程全長365.5公里。

到了28日凌晨0時53分左右，柯文哲一行人從關渡宮出發，還比預估時間提早5分鐘抵達第1個休息站「藍色公路海景咖啡館」，然而在大約凌晨2時30分新北市接桃園市路段，柯文哲腳踏車發生爆胎，北市體育局競技運動科長羅國偉表示，有先幫柯文哲換一台車，至抵達第2個休息站「桃園儲運站」時，才趕快換好備胎，讓柯文哲騎回原本的單車。





▲台北市長柯文哲「2021一日北高」。（圖／北市府提供）

羅國偉接受《ETtoday新聞雲》訪問時提及，由於過往「一日北高」行程是凌晨5時出發，此次改為凌晨0時近1時就開始，所以柯文哲確實有出現疲勞、想睡覺等情況。

除此之外，不確定是否因平常訓練量不足，柯文哲體力不如以往，原訂上午7時53分左右抵達彰化縣伸港寶天宮，卻直到上午10時45分左右才到，由於柯文哲還要趕回台北參加228紀念會，因此並沒有如同原本的規劃騎到雲林，就先讓柯文哲在彰化先搭高鐵回台北。

▲柯文哲一跛一跛走入228紀念會會場。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲約在下午2時左右抵達228紀念會，一跛一跛的走入會場，被媒體關心身體狀況如何？柯文哲開玩笑地說，想要吃藥，甚至直言「當醫生好處是可以開藥給自己」。台北市副發言人魏佑任則說，柯文哲有點「鐵腿」，「一日北高」的隨行團隊會隨時提供協助。

柯文哲在228紀念會受訪時表示，自己回去要檢討幕僚，「怎麼會凌晨1點出發呢？一個晚上沒睡覺！我已經騎160公里了 ，很了不起了。」他今天才第一次見到那輛腳踏車，「車不認識我，我也不認識它，騎起來都怪怪的！」

隨後，柯文哲參加完228紀念會，便搭乘高鐵返回台南，準備騎車前往高雄。隨行的台北市政府市長室副主任戴于文約晚上6時提到，柯文哲已從228紀念會搭高鐵抵達台南等候，看起來身體與精神狀況還不錯。

關於此次直播觀看人數，台北市政府發言人陳智菡說，因為是4個平台同步直播，所以無法統計數據，不過柯文哲臉書都有1、2000名觀眾，只有柯文哲回台北時期，粉絲觀看數略有降低，但認為此次活動有達到效益，一次次把觀念推廣出去，讓民眾透過自行車了解台灣這塊土地。

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▼柯文哲出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

▼柯文哲28日參加「2021一日北高」活動。（圖／北市府提供）