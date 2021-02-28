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軍隊鎮壓第一槍高雄響起　總統府說明二二八中樞紀念移師原因

▲▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

二二八事件74周年，中樞紀念儀式移師高雄市立歷史博物館前廣場舉行，總統蔡英文率行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃出席活動。不過，過去總統多出席在北部舉辦的二二八紀念活動，今年選在高雄，引發外界聯想有政治考量。對此，總統府特別說明原因。

「歷史不能遺忘，烏暗會過、天終會光」總統府發言人張惇涵表示，這不是二二八中樞儀式第一次在台北市以外的地方舉辦，也不是第一次在高雄市舉辦，許多人知道的歷史是，74年前，1947年2月27日的天馬茶房，是二二八事件 的開端，隨後，不幸在全台灣蔓延開來。

▲▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

張惇涵指出，同年3月5日，高雄成立了「二二八事件處理委員會」，但事隔一日，在3月6日，高雄要塞司令部扣押前往溝通的7位社會賢達，軍隊隨即進入市區，市政府、火車站、高雄中學，政府軍隊武力鎮壓的第一聲槍響，可以說是在高雄響起。

張惇涵提到，每年二二八，高雄市立歷史博物館都會舉辦追思紀念，這裡是當年的高雄市政府，是二二八事件的歷史現場，大門旁的多處補丁 ，就是74年前無差別掃射所留下的彈痕，彈痕可以靠補丁彌補，但傷痕，很難。

張惇涵提及，歷史需要記憶，傷痛需要撫平，如果了解這段歷史，或許就能理解在高雄舉辦的原因，現在高雄歷史博物館都有「二二八·0306」常設展，在當年的市長室，陳設還原當年的事件，不只是二二八事件，再後來的清鄉和白色恐怖，也是台灣每個族群、每個地方人們的傷痛回憶，到他這輩的人，小時候還時常聽到長輩告誡「囡仔人有耳無喙」。

▲▼總統蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

張惇涵強調，民主和自由不是從天而降，是一代又一代的前人，奉獻青春血淚所爭取來的，民主和自由不能交易、交換，而今天坐在旁邊的是一位回復名譽的受難者家屬，時不時難掩激動的情緒，這就是為什麼，每年這天一起反省二二八事件，也是為什麼每天跟時間賽跑，持續推動轉型正義的工作，「歷史不能遺忘，團結努力，讓悲劇不再重演，烏暗會過、天終會光」。

高雄市長陳其邁下午到路竹區勘查路平工程，對於中樞紀念二二八周年活動移師到高雄，他盼外界勿有太多聯想，過去也曾在高雄舉行二二八中樞紀念活動。

事實上，12年前，二二八62週年中樞紀念儀式也選在高雄市立歷史博物館。時任總統的馬英九南下參加，除應邀致詞，也在二二八紀念碑前向二二八英靈獻花致敬。

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