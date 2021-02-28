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侯友宜二二八呼籲：不分黨派放下對立　珍惜民主自由

▲▼侯友宜出席二二八事件74周年新北市紀念活動。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲侯友宜出席二二八事件74周年新北市紀念活動。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者黃巈禾／台北報導

二二八事件走過74週年，新北市長侯友宜表示，這是一個令人傷痛的日子，不能遺忘，也感恩所有受害家屬以包容、寬待的心看待，讓歷史、傷痛化成民主、自由及人權，呼籲不分黨派放下對立，珍惜民主自由。

侯友宜提到，感謝新北市二二八總會自103年成立至今的努力，未來市府團隊與總會能共同合作，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出，而洪顯詔理事長也說，許多受難者已經離世，今天既然是和平紀念日，最大的意義是「他們的功德我們要繼續做」，希望74年前的悲劇，後代永不再發生，也希望族群融合、放下心中不愉快。

侯友宜強調，不分族群、黨派，大家都應該放下對立衝突，團結齊力，珍惜民主自由帶來的經濟成果和社會福祉，台灣人有堅強的韌性，有大家團結的力量和精神，一定能挺得過每一次的挑戰，相信台灣、相信中華民國會更好。

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