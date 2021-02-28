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賴清德親赴義光教會：繼續深化民主　不走回頭路守護台灣主權

▲▼賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德28日出席「二二八事件暨林家祖孫受難2021年追思活動」時表示，台灣要繼續鞏固、深化民主，不能走回頭路；不過，這次民進黨前主席林義雄夫婦並未出席，而是在親友陪同下前往林家祖孫墓園追思。

賴清德致詞時表示，他代表總統蔡英文前去義光教會，跟大家一起緬懷、追思受難者，共同為台灣祈禱；二二八事件是台灣第二次世界大戰後最悲慘的事件，台灣整個世代的菁英消失，很多家庭支離破碎，數十年來很多台灣人不敢說，也不敢抬頭追求屬於台灣人的天光。

賴清德表示，一直到30多年前，律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕等人舉辦台灣第一場要求政府平反二二八的遊行，台灣社會一棒接一棒投入民主運動，台灣人終於共同迎接民主時代來臨。

▼賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

賴清德表示，從前總統李登輝開始，歷代政府對二二八事件有各種努力，包括認錯道歉、立碑、舉辦紀念活動等；同時，也公布真相、恢復名譽、進行賠償，蔡英文在2016年就任後，更積極推動轉型正義，而他在擔任行政院長期間，也通過促轉條例。

賴清德指出，每一年他相信台灣社會都會思考一個問題，「應該用什麼態度面對這個歷史事件？」他認為，應該要給受難者與家屬愛與支持，每個事件受難者與家屬面對的問題也都不同，義光教會的方式或許可以是學習典範。

賴清德進一步認為，應該繼續鞏固、深化民主，絕不能走回頭路，一定要守護台灣主權，不能走回威權時代，才可以避免不幸的事件再次發生，需要努力的還很多，一定要團結在一起，一定可以達到目標。

▼賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼賴清德出席228事件 林家祖孫受難2021年追思活動。（圖／記者周宸亘攝）

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