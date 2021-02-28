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「228留下政治鬥毆」　江啟臣：轉型正義不應是對一群人的標籤清剿

▲▼江啟臣談二二八表示，真相、撫慰、和解是唯一的路。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲江啟臣表示，面對228的歷史傷口，真相、撫慰、和解是唯一的路。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者楊蕓／台北報導

今天是二二八和平紀念日。國民黨主席江啟臣表示，分歧的歷史記憶與詮釋，留下從未休止的政治鬥毆，面對歷史傷口，真相、撫慰、和解是唯一的路，他也強調，所謂的轉型正義，不應該是對台灣社會任何一群人的標籤清剿，是要追求各個族群、價值、立場間的和解共存。

江啟臣表示，74年前的二二八事件，曾造成許多家庭破裂的悲劇，在台灣歷史劃下一道深刻傷痕；而分歧的歷史記憶與詮釋，更造就出認同的矛盾、傷害到社會與族群間的互信，留下從未休止的政治鬥毆。

江啟臣說，這些年來他讀過、聽過很多種看法，感受到不同視角的悲傷、憤怒、委屈。但看著各種炙熱的互相攻訐，時不時會想：這些記憶如何能拼在一起？大家如何還能繼續生活在一起？面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。

江啟臣表示，我們需要對真相重建的漫長更有耐心，要看見悲劇背後的時代結構，也釐清不同歷史行為者的責任，才能掙脫粗糙廉價的標籤與歸咎，真正從中記取教訓。

江啟臣認為，我們在平反、賠償、道歉外，更要透過對話促成各方視角的互相理解，尋找各種悲傷憤怒的安頓，才能成就對台灣社會的撫慰；我們追求的「轉型正義」，不應該是對台灣社會任何一群人的標籤清剿，是要追求各個族群、價值、立場間的和解共存，「在這條路上，有許多人曾邁出步伐，但即便在74年後的今天，我們仍走得不夠遠。」

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