LIVE／二二八事件74週年　柯文哲同台馬英九追思

記者蕭羽耘／綜合報導

今天是二二八事件第74週年紀念日，各地都有二二八事件相關紀念活動。台北場的紀念會在今天下午1點許開始，由北市府、北市二二八協會舉辦，以「愛與勇氣、攜手同行」為主題，市長柯文哲、前總統馬英九屆時將同台追思。





▲柯文哲發布二二八74週年影片。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

馬英九今年因受邀出席二二八紀念活動引起獨派團體不滿，台灣國家聯盟甚至憤而退出協辦，但柯文哲呼籲讓仇恨停止，並認為願意主動面對歷史是和解契機。

此外，柯文哲也錄製影片呼籲對過去傷痛反省，影片中談及家族悲劇的柯文哲，再次於鏡頭前哽咽語塞。

柯文哲表示，二二八事件之後，開始一連串清鄉整肅，政府以國家機器，對人民進行大規模迫害，估計有近兩萬人遭鎮壓、失蹤、處決，從此，台灣陷入族群對立與國家認同危機。

柯文哲說，74年了，當時的受害者多已經遠去，許多二二八史蹟早已改建，但對家屬來說，當年那種瀰漫在家裡，揮之不去的恐懼，才是最深的陰影。在這個日子，提醒自己這樣的悲劇絕不能再發生。

他呼籲，回頭看不是為了訴諸恐懼仇恨，轉型正義是要對過去反省，感念受難者為台灣的犧牲，也更珍惜現在所擁有的自由，並盡全力捍衛得來不易的民主。

事實上，今天各地都有二二八事件相關紀念活動，今年中樞紀念儀式移師高雄市舉行，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌南下同台悼念二二八受難者，市長陳其邁也有出席與會。蔡總統在中樞紀念儀式上頒發回復名譽證書給3位二二八事件受難者，分別是潘鴻泉、陳滄海、陳文治，由其家屬上台接受證書。

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