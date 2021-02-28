柯文哲談鳳梨之戰：大陸每次說「讓利」　台灣都很不爽





▲柯文哲出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸26日忽然宣布「自3月1日起暫停進口台灣鳳梨」，該禁令恐讓不少農民損失慘重，引發外界熱議。台北市長柯文哲28日受訪時提及，中國大陸每次說「讓利台灣」，可是台灣每次都很不爽，像現在說3月1日要禁止鳳梨進口，「剩幾天可以準備？」這樣大家會感受到善意嗎？

柯文哲28日出席228紀念會，並於會後接受媒體聯訪。關於中國大陸禁止鳳梨進口，柯文哲認為，這是「兩邊要溝通」，不過中國大陸每次說「讓利台灣」，可是台灣每次都很不爽。

柯文哲提及，中國大陸說3月1日禁止鳳梨進口，可是今天已經幾日了？還剩下幾天可以準備？「這樣大家會感受到他（中國大陸）的善意嗎？這個是問題。」

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