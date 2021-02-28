二二八事件「勇於面對過去錯誤」　民進黨：民主才會更穩固

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是二二八事件第74週年，民主進步黨28日發聲明表示，對活在自由民主時代的我們，仍不敢忘卻二二八，透過追思紀念，省思極權政治帶給人民的不幸，並警惕自己珍惜台灣得來不易的自由民主；因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更鞏固、社會也會更多元自由。

民進黨指出，過去很長一段時間，二二八是台灣社會中不能明說的事。隨著政府致歉態度的確立，教科書裡面看得見有關二二八的內容，也有越來越多的檔案出土、越來越多的新受難者被發現，並且恢復他們的名譽，給予平反以及賠償，讓二二八不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。

民進黨表示，不僅是二二八，其實後續的清鄉和白色恐怖，也造成許多傷害。推動轉型正義是因為相信，記得歷史、釐清真相、反省過去，這不僅僅是為了不再重蹈覆轍，更是為了團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。

民進黨說，總統蔡英文執政後，與民進黨政府在過去幾年，全力推動國家人權博物館的貢獻有目共睹；促轉會的「台灣轉型正義資料庫」也已上線；去年甫成立的監察院的國家人權委員會，也將藉由人權職權的獨立運作，強化社會溝通與對話，普及人權理念，扎根人權教育，積極推動人權多元策略與國際布局，發揮提升人權的關鍵力量，確保社會公平正義之實現。

民進黨表示，時間也已經證明，一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更鞏固、社會也會更多元自由。

民進黨強調，推動轉型正義的目標，就是要讓每一位生活在台灣的人民，每天都可以安心生活，自由閱讀、自由發表意見、一起打造更美好的民主社會。未來還要繼續努力，讓陽光照耀在美麗寶島，讓沉冤的積雪都融化，讓台灣的民主能夠更加茁壯，讓我們更有自信立足在世界上。