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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九228紀念會致詞　苗博雅台下持「真心悔過再談和解」黑海報

▲▼苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

▲前總統馬英九上台致詞時，底下的台北市議員苗博雅拉黑布條抗議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九28日出席228紀念會，使部分獨派不滿，台北市議員苗博雅也在馬英九上台致詞時，拉著寫有「真心悔過，再談和解，實現正義，才能共生」的黑色海報抗議。苗博雅表示，馬英九這種強迫和解，不可能讓社會進入共生，若真心悔過，那為什麼國民黨至今仍拒絕把關鍵史料還給國家？

228紀念會原本是由北市228紀念館與台灣國家聯盟合辦活動，北市228紀念館邀請前總統馬英九，台灣國家聯盟則邀請現任副總統賴清德，預計兩人將到場與台北市長柯文哲同台；然而馬英九出席該活動引發部分獨派不滿，最終台灣國家聯盟退出協辦，只剩下馬英九和柯文哲兩人合體，再度掀起「藍白合」話題。

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,苗博雅 。（圖／記者李毓康攝）

▲苗博雅出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

到了28日當天，柯文哲與馬英九兩人幾乎毫無互動，只有一開始以拱手代替握手打招呼；據了解，北市府文化局有邀請所有台北市議員，但僅只有苗博雅到場。

在馬英九上台致詞時，苗博雅突然拿出準備好的黑色海報，上面寫著「真心悔過，再談和解，實現正義，才能共生。」直至馬英九下台、換柯文哲上台，苗博雅才將海報收起來。

被問到怎麼會準備此海報？以及為什麼在馬英九致詞時拿出來？苗博雅受訪時表示，今天是228事件74週年的紀念會，她非常認同「和解共生」是大家應該一起追求的目標，不過和解絕對不能是用強迫的，強迫的和解只是對於受害人的第二度、第三度傷害。

▲▼苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

▲苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

苗博雅指出，自己在跑基層活動時，遇到不少228或白色恐怖受害者家屬，有次她遇到一位大哥，對方談及家族在228事件和白色恐怖裡受到的傷害，並且落下眼淚；然而當她要準備安慰對方時，對方卻低調地趕緊擦眼淚，原來是因為社會上有一種氛圍，是「如果受害者家屬持續要求追究、說出事實，就會有一群人跳出來質疑『國民黨道歉的還不夠嗎？』、『還想要怎樣？』」

苗博雅認為，馬英九不只做過總統，還當過國民黨主席，對方在台上細數為228做的事情，可是她只想問，「如果他的悔過是真心的，為什麼一直到現在，國民黨還是拒絕將所有關鍵史料還給國家？如果他的悔過是真心的，為什麼國民黨還是拒絕把不當黨產物歸原主？」

苗博雅說，馬英九的和解如果只是嘴巴上說的，卻來要求台灣社會無條件接受包容，「那這種強迫和解，當然不可能讓社會進入共生，只會再一次撕裂社會。」

苗博雅提及，剛剛在典禮現場時，後排有一名家屬在馬英九致詞時，表達自己想要離開，因為「覺得非常不舒服」，而後真的離席。台北市政府說要愛與勇氣攜手同行，卻辦出讓受害者無法接受、必須提前離席的活動，「我身為台北市議員，當然要基於我所代表的民意，來指出這場活動確實展現的是強迫式和解，這是非常不恰當的。」

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