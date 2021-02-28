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禮尚旺來愈吃愈旺　郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

▲立委郭國文與市議員林志展、Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委郭國文與市議員林志展、Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國宣布禁止台灣鳳梨進口，全台各地皆發起買鳳梨吃鳳梨活動，立委郭國文與市議員林志展28日亦呼籲國人挺農民，而定居台南的Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，立即響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動，微風集團也決定利用其國內超市與外銷日本通路，一起推銷台灣鳳梨。

▲立委郭國文與市議員林志展、Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文表示，他接到野崎社長的請託，希望牽線購買台南被棄單的鳳梨，因此聯絡上關廟的張德男果農，28日特地與林志展議員帶野崎社長來選購。後來也接到微風集團廖鎮漢董事長的消息，表示將透過其國內超市系統與對日外銷通路，來促銷台灣鳳梨，這些都表示我們若有心，是可以不怕中國的惡意禁止進口手段。

▲立委郭國文與市議員林志展、Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

野崎孝男社長表示，在中國宣布禁止進口台灣鳳梨，以及郭國文立委的呼籲後，便想為台灣鳳梨農盡一份心力。而過去311前後，其旗下所屬的拉麵店也都會舉辦感恩活動，感謝台灣人對日本311地震的幫助，因此這次想結合購買鳳梨的方式，預計推出在台灣各分店只要顧客點一碗拉麵就送一顆鳳梨的活動，一來持續歷年來對台灣愛心的感恩，二來也可以幫助台灣鳳梨農民。

▲立委郭國文與市議員林志展、Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男，響應購買關廟鳳梨，並推出吃一碗拉麵送一顆鳳梨的311感恩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文表示，感謝昨天林志展議員表示要認購鳳梨，因此今天再與野崎先生一起購買象徵性3110公斤的鳳梨，除了感謝日本311地震後的台日情誼，也讓鳳梨有更多樣的銷路。加上微風集團的銷日通路，讓台日間「禮尚往來」的友好關係透過鳳梨而變成「禮尚旺來」，大家愈吃愈旺！

郭國文也提到與日本超市「裕毛屋」聯係後，裕毛屋同意只要符合出口檢疫標準，將協助臺南鳳梨在日本上架販售，目前已預計購買100貨櫃。

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