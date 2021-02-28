再大的政治壓力壓不倒台灣鳳梨　賴清德視察台南鳳梨加工業

記者林悅／台南報導

副總統賴清德28日視察台南官田宏宇農產生物科技公司，賴清德指出台灣鳳梨很好吃，中國人民明明也很喜歡吃，檢疫也沒有問題，2020年10月19日之後，台灣銷往中國大陸的鳳梨總共有5百多批，百分之百合格，但中國卻片面突然用莫須有原因，違反國際規範，取消台灣的鳳梨進入中國，影響農民生產行銷的規劃。

▲副總統賴清德、台南市長黃偉哲及立委，視察台南官田宏宇農產生物科技公司，並與業者座談，強調政府全力挺農民，行銷鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴情德表示，因此蔡英文總統前往高雄，蘇貞昌院長到屏東，他則跟黃偉哲市長以及台南市的立委共同在台南支持農民，我們要讓中國知道，即便政治壓力再大，都壓不壞鳳梨，同時也沒有辦法改變鳳梨原有的甜美，敬請國人能夠大力支持。政府將投入10億元經費降低衝擊，同時政府啟動多項專案計畫，用實際行動支持農民。

賴清德表示，回到台南，很高興看到農會、加工業者及手搖飲業者等，齊力站出來挺農民、挺國產鳳梨，政府會做大家最堅實的後盾，我們要將危機化為轉機，以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，也會號召各大加工廠商擴大採購，並開發多元加工產品，降低對中國外銷依賴，積極拓展其他市場，組成「鳳梨國家隊」前進國際。台灣的鳳梨很好吃，相信有許多對岸民眾也很喜歡，但中國卻以莫須有的理由禁止台灣鳳梨銷往中國，違反國際規範，台灣一定要團結起來支持農民。

賴清德說，今天這家業者是台南市非常出名地，他收購各種農產品，做加工銷往到國際社會去，我們設定的目標是增加14000公噸，去年是6千公噸，我們今年設定的目標是2萬公噸，因此希望我們業界能夠鼎力支持，他在這裡也呼籲我們全國的父老鄉親多吃鳳梨、多挺農民，特別是企業，也能夠多多採購，福利委員會也能夠多多使用鳳梨，他相信只要我們團結，從個人、企業公司到加工業者，然後再加上國際行銷、多元行銷，我們不僅僅可以解決眼前的問題，也可以讓農民在未來的中長期的生產行銷方面得到一個穩定的幫助，敬請大家共同合作。

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