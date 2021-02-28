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鳳梨遭禁國內市場漲聲響起？在地青農吐心聲：1顆賣70真的不貴

▲大陸封殺台灣鳳梨後，台灣在地農民吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲大陸封殺台灣鳳梨後，台灣在地農民吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國海關總署26日宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（鳳梨），引發全台各地紛紛發起買鳳梨吃鳳梨活動，想藉由大家的力量力挺台灣農民度過難關，但也有人擔心台灣鳳梨遭到封殺，會不會影響到本土的售價。就有農民在網路發文指出，外銷到影響國內市場是需要10到20天的時間，如外銷還是繼續暫停的話可能就會讓國內的鳳梨價格產生崩盤了。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，得知大家對於鳳梨遭到封殺的事件表達熱切的關心，身為農民感到很欣慰，暫停外銷輸入說沒有影響是騙人的，只不過是短暫時間的問題 ！他說明，現在的鳳梨還沒開始崩盤，直到兩星期後才會知道有無影響價格，如外銷還是繼續暫停的話可能就會讓國內的鳳梨價格產生崩盤了。

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網友接著解釋，看到網路上大家說鳳梨價格沒有變動也是賣得很貴，這是因為鳳梨從農民手中送至大盤商，再轉為中盤商到小販，最後才會到消費者手中口中，這中間經過多次轉手與運費、人力，才會讓大家有這樣的感覺。

不過，網友認為，盤商只不過是賺該賺的運費與人力，然而大家常常忽略的是，一顆香甜的鳳梨栽種到客人的手中需要18個月，相當於一年半的時間，「那一顆鳳梨賣出50-70元我並不覺得很貴，如果以時間下去計算，一年半70元真的不貴，但很多過程客人並不知道，只知道鳳梨沒辦法外銷，然後現在價格並不是對他們很優惠，所以覺得還是很貴！」

對此，其他網友紛紛在留言處表示，「加油」、「我要買鳳梨！謝謝」、「不能吃是他們沒福氣，加油
」、「台灣水果超棒的啊！超甜！辛苦你們了！加油！」、「加油，所有農產都一樣！」、「台灣鳳梨世界第一，加油」、「老家也是自耕農，一起加油」。

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