撿到200塊！外送員秒交店家「查一下監視器」　結果糗翻了

▲外送哥撿到錢，馬上就拿給店家請對方調監視器。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這位貓哥在我們飲料店門口撿到了客人掉地上的200元，拿到櫃台求店家調監視畫面招領。」一間飲料店日前在臉書貼出2段影片，只見一位拾金不昧的熊貓外送員在地上撿到200元後，馬上交給一旁的店家，請對方看看監視器確認是誰掉的。沒想到結局讓一群人都笑噴，「太古錐了這位大哥！」

「其實大部分的外送夥伴們都是很棒的，而且好心有好報。」店家貼出監視器畫面表示，「第一段影片，這位貓哥在我們飲料店門口撿到了客人掉地上的200元，拿到櫃台求店家調監視畫面招領。」

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▲沒想到這鈔票根本是外送員沒拿好、掉到地上的。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

而第二段影片自然就是查出失主的畫面，讓人哭笑不得的是，「店家調閱監視器，案情超展開，發現原來掉的人就是他自己啊！」只見外送員似乎是在等飲料，便背對櫃台走到路邊等，一手還握著鈔票，沒想到過了幾秒，突然有百鈔掉到外送員雙腿間，感覺是錢沒有拿好。

飲料店也透露，後來有依外送員的機車特徵，等了對方好幾天，終於等到對方來認領回自己的200塊。貼文一出，搭配監視器畫面，不少網友都笑出來，「真可愛」、「哈哈太古錐了這位大哥」、「這大哥也太可愛了吧」、「他應該是累了。」

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