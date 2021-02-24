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社會 社會焦點 保障人權

不要叫我下去拿！外送員控護理師刁難　高醫挺自家人曝真相　

記者吳奕靖／高雄報導

外送爭議又一樁！高醫護理師被人po文爆料，表示點購飲料卻因為是否能夠進到醫院跟外送員起了爭執，貼文者表示，這名護理師還強調正在急救病患，無法離開，同時醫院也已經解禁，允許外送員進到醫院送餐，貼文者還說，「客人很不高興甩出袋子，還搶走飲料。」對此，高醫出面回應：確實已經解禁，外送可以進醫院。

▲網友表示擔任外送員的友人被護理師刁難 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

▲網友表示擔任外送員的友人被護理師刁難 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》po文，表示自己是幫朋友貼文，一名外送員朋友23日晚間到高醫送餐時，跟裡頭的訂餐的護理師發生爭執：「客人開始態度惡劣並謾罵外送員，理由藉口一大堆又懷疑外送員是不是沒口罩，外送員告知與口罩理由無關，是熊貓規定問題，卻遭客人嗆說吳伯毅可以為什麼你們不行？ 我跟你講我現在病人要轉加護病房，現在我丟著不管了下去取餐，出事你負責，爾後一直叫外送員給他派單電話」。

▲網友表示擔任外送員的友人被護理師刁難 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

▲網友表示擔任外送員的友人被護理師刁難 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

最後這名護理師下來了，但是網友又爆，「下樓後客人（護理師）很不高興的甩出袋子，外送員遞上飲料並用搶的，並開始碎念外送員理由藉口又在此說了一次他的病人在急診怎樣怎樣的....」。消息傳出之後，記者向高醫求證此事，高醫力挺自家人，也發出聲明稿，表示並沒有為難外送員之外，並強調23日起，外送員已可以進入醫院送餐。

【高醫聲明稿全文】

有關外送事件，高雄醫學大學附設中和紀念醫院說明如下：

配合高雄市衛生局防疫新政策，本院已於23日白天開始取消進醫院刷健保卡措施，外送員已可進入醫院送餐。
當晚某護理人員訂購外送飲料，外送員送抵醫院時，正好有位病人突然病危，準備轉送加護病房，護理人員依職責所在，以病人醫療照護為優先，故商請外送員將飲料送進醫院護理站，雙方溝通後，護理人員也協調其他人力下樓取餐，並無為難外送人員。醫護人員在緊急救護情況下，自當以病人為優先，請外界以同理心理解第一線護理人員之辛勞。
 

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