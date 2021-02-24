深夜闖鬧鬼聖地外送！他搭「經文電梯」竟突飄香味　嚇瘋狂逃

▲外送員送餐時搭到充斥著奇異香味和貼有古蘭經經文的電梯。（圖／翻攝自Facebook／@Voicejohor）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名38歲的外送員斯拉瑪（Nazri Selamat）在晚上10點左右，到新山拉慶區（Larkin）一座公務員宿舍送餐。豈料，在他踏進電梯正打算送餐上樓時，竟看見電梯的牆上竟貼著兩幅《古蘭經》經文，而且電梯突然充斥著一股濃濃的香味，讓他不寒而慄。

綜合當地媒體報導，斯拉瑪指出，位於拉慶區的這座公務員宿舍是外送員圈子中十分有名的「鬧鬼聖地」，甚至還有人在該處送餐時遇見一位「漂亮的小姐姐」（女鬼），因此他在接到單子時，其實心裡就覺得毛毛的，不過他還是堅持要完成送餐的任務。

▲據悉，這座大樓是有名的鬧鬼聖地，此前也有人曾在該處遇鬼。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

他回憶道，當他抵達大樓時，他立刻朝客戶位於5樓的家中直奔而去，一刻也不想停留；在他進入電梯的瞬間，一股芳香味撲鼻而來，他下意識地抬頭，卻驚訝發現，電梯牆上竟貼著兩幅《古蘭經》經文，一時不禁毛骨悚然。

電梯開門後，斯拉瑪意外發現，周圍竟是一片漆黑，他害怕極了，卻只能循著客戶家門前的微弱光線趕快跑去送餐，再匆忙下樓，離開該處。斯拉瑪表示，在送完這一單之後，他一直心神不寧，甚至連下一單都不敢再送，徑直回家休息。

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