百貨女拒下樓取餐「喔…你慢慢等」　外送員霸氣「神反應」氣死她

▲外送員遇到奧客「神反應」。（圖／取自免費圖庫pexels）



網搜小組／董美琪報導

許多人已習慣用外送叫餐，一些公司或社區大樓會管制進出人士，讓外送員只能在大門外交付餐點。有網友分享，自己要外送到百貨樓上，但因為卻管制規定發生衝突，「最後結局」讓網友推爆大讚外送員EQ很好。

一名網友在「爆怨公社」發文，「想說說在總統選舉期間我送到百貨公司的事」，當天網友外送到百貨公司員工出入口，停在警衛大哥旁，「您好熊貓到了喔」，一名小姐回，「拿上來11樓湯姆熊櫃檯」，不過因為百貨公司規定只能在員工出入口取餐，因此外送員拒絕。

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沒想到這位小姐，「喔，那我下去，你慢慢等」，外送員等了半小時，直到餐點被熊貓取消。最後，點餐小姐終於出現，臉很臭地說，「你還真的不拿上去情願等半小時.....」。

「我就打開她的8杯飲料，拿了一杯起來喝」回說「妳的餐點取消了……您的餐點是付現金，熊貓公司幫你吸收了，謝謝妳的飲料，很好喝。」小姐聽完，臉像抽筋似的，頭也不回轉身離開。

▲外送員最後把飲料喝了，還分給警衛。（示意圖／視覺中國CFP）



外送員拿了一杯飲料給陪他半小時的警衛大哥，並說「放心，你支持的候選人一定會選上」，然後轉身離開，「因為等客人半小時就算，我還要裝成自己是某某人支持者，一直聽警衛大哥歌頌他支持的後選人，罵另一個後選人。最後離開時，我也不氣，然後笑了。」

外送員的高EQ也令網友紛紛大讚，「莫名的療癒」、「你還要附加一句：喔！對了，距離現在到明天早上，妳的單都不會有人送，祝妳好運」、「高EQ，做起事來就是得心應手」、「都是服務業，何必這樣整人，搞到自己沒飲料喝」、「你這招高明。只是樓下苦等氣到她也浪費了自己的時間」。

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