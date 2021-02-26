清潔市容也維護人心　黃偉哲親自表揚拾金不昧清潔隊員

▲台南市長黃偉哲在市議員李中岑、王錦德陪同下，表揚8位清潔人員拾金不昧，除致贈每人1份獎勵，並感謝清潔隊員全年無休的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局清潔隊員，默默為市容環境整潔付出，卻有著令人稱許的廉潔操守，近5個月來，白河、安定、北、東及歸仁等區清潔隊共發生6起清潔隊員拾金不昧的溫暖故事，市長黃偉哲26日在市議員李中岑、王錦德陪同下，表揚8位清潔人員，致贈每人1份獎勵，並感謝清潔隊員全年無休的辛勞。



台南市長黃偉哲表示，清潔隊員讓市容光鮮整潔，長期以來也不是受社會關注的一群，但如果沒有清潔隊員，垃圾沒人收、水溝沒人清，市容一團髒亂下，又有誰能夠從容自在的生活，更令人欽佩的是，清潔隊員不僅堅守工作崗位，努力做好環境的清潔，在面對巨額的遺失物時能不動心，第一時間即送交警方，盼望早日物歸原主，操守令人肯定，清潔隊員不僅維護了城市的清潔，也維護了人心，用實際行為讓這個社會更溫暖，他代表市民再次表達感謝。





白河區隊員曾鴻欣、楊佳銘，2020年10月28日出車收運民眾丟棄的廢家具，搬運的過程裡撿拾到黃金、玉飾、珠寶，市價約百萬元；東區隊員林秀雄、許錦定在2020年12月24日清潔街頭小廣告時，拾獲4萬元；安定區隊員王大福，2021年1月19日整理回收大型家具，於報廢的鐵櫃裡發現1、20件金飾；北區隊員莊閔傑2月16日隨車收運民眾送上車的資源回收物時，在鍋碗瓢盆中發現到6萬多元。歸仁區徐楓茹，2月22日在拆除廢彈簧床墊，發現民眾藏於鋼圈裡的金飾與古早錢幣。北區隊員陳建智，2月24日在清運公園垃圾包時發現民眾掉落4千元。





清潔隊員不約而同的說，不是自己的物品，再貴重也不能據為己有，更不會心動，這是做人最基本的道理，將心比心，若自己遺失了物品，也會希望善心人士物歸原主，他們只是盡自己的本分，謝謝黃偉哲市長的特地表揚。





因為今天是元宵節，黃偉哲也在現場跟清潔隊員共同享用了環保局準備的湯圓，祝福所有的清潔隊員元宵快樂、幸福團圓；同時黃偉哲也準備了玫瑰花送給在場的女性同仁，為下禮拜的38婦女節提前慶祝，祝福所有的婦女快樂。



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