客狂點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」　同行怒轟：在想什麼

▲外送員。圖與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名外送員日前接到60瓶礦泉水的單子，雖然最後有拆單，但30瓶其實還是很重。有網友得知該事後，就發文替外送員打抱不平，直言「我敢肯定你自己平常不會這樣買，卻在外送平台下這樣子的單」，如果客人住的地方沒電梯，外送員扛上樓要多辛苦。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就留言回應，「很扯」、「不要接」。

一名外送員在臉書社團「UberEats全台討論區」上發文表示，他日前接到了「60瓶600cc悅氏」的單，由於數量太多，因此只好向賣場要求拆單，不過即便如此，30瓶礦泉水還是很重。

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一名同為外送員的網友看到貼文後，就在臉書社團「爆怨公社」上直言，他真的不相信下訂單的客人平時也會這樣購物，「訂這樣60罐礦泉水的客人，你到底在想什麼呢？」外送員事先不會知道客人地址、住家是否有電梯，如果客人願意下樓幫忙拿就算了，但萬一沒有呢？這樣外送員真的要扛得很辛苦。

▲網友質疑顧客平常根本不可能一次買60瓶水。示意圖，與本文無關。（圖／突發中心記者攝）

該網友接著抨擊賣場，認為店員搬水時應該就知道「重得要命」，甚至可能需要動用到推車，但卻沒有想說外送員可能無法獨自載完，應該要將心比心、主動拆單以分擔外送員的重量吧？外送員是「騎機車外送啊！不是開車送餐啊！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「一堆客人都不會將心比心」、「應該限制重量、商品大小」、「外送員越來越像小7的超人了」、「這個我懂，搬到腰快斷了」。不過也有人認為責任不該歸究在客人和店家身上，「這是平台機制的問題，跟客人和店家哪有關」、「工作是自己選的，平台給訂購，消費者消費卻被人貼上沒同理心的標籤」。