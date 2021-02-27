時力響應「藻礁公投」全台擺攤　陳椒華：支持不代表擁核

▲時代力量召開「衝刺藻礁公投，時力全國總動員」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

中油第三天然氣接收站議題延燒，由環保團體發起的「藻礁公投」連署告急，時代力量27日與環保團體共同召開記者會，宣示將全力衝刺藻礁公投，時力啟動全國總動員。時代力量黨主席陳椒華表示，時力與環團長期堅定反核，因此支持「藻礁公投」絕對不是要支持「核四公投」，兩者間一定要有所區隔。

時代力量27日上午於中央黨部召開「衝刺藻礁公投，時力全國總動員」記者會，由時代力量秘書長白卿芬主持，與會者包括陳椒華、台灣蠻野心足協會理事長陳憲政、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、政治大學地政系教授徐世榮、時代力量桃園黨部中壢區主任林佳瑋等人。

陳椒華表示，時代力量從2017年開始就支持藻礁公投，自己在環評階段時就積極參與，更曾經親自參加環評會議、研究工業港的開發問題等，因此非常了解環保團體的想法。

陳椒華說明，這次發起「藻礁公投」的原因在於，政府草率、鴨霸式地通過環評，相關的問題與爭議沒有進一步釐清，尤其是900多公頃的工業港開發，嚴重破壞藻礁生態，「絕對不是單單政府宣稱，目前從200多公頃減為20公頃左右，就可以解釋為已經不會造成破壞」。

陳椒華強調，政府一直不願意面對替代方案，執政黨應該超前部署、面對問題，也呼籲新北市政府、新北市長侯友宜要針對台北港替代做出表態。至於外界質疑「核四公投」與「藻礁公投」有所連結，陳椒華則說，時代力量與環保團體長期反核，因此絕對不是要支持核四公投、甚至變成擁核，兩者間一定要有所區隔。

▲時代力量響應藻礁公投，發起全國總動員活動。（圖／記者林銘翰攝）



陳憲政表示，在過去的幾10年以來，台灣蠻野心足協會都是以反核為訴求，並不會因為這次的公投改變任何立場，況且自己參與藻礁運動至今已經4、5年，這不是一天、兩天的議題。

林家瑋批評，現在民進黨政府、經濟部照三餐發文，全力反擊護藻礁團體的說法，儘管中油、經濟部不斷宣稱已經將開發區域從232公頃縮減為23公頃，想要試圖製造好像已經縮小範圍、盡可能地保護藻礁，但避而不談的事實是，工業港開發持續當中，而且面積多達913公頃。

林家瑋認為，經濟部一天到晚使用錯誤的資訊引導，實在非常不可取，時代力量今天開始也會進行全台大串聯，「這個議題不是政治議題，是全民都應該關心」，因為藻礁沒有顏色，就是生態資源，也是桃園人最珍貴的自然資產，時代力量會繼續堅持守護在地資源。

陳憲政受訪時說明，台灣蠻野心足協會從去年12月17日開始，就在全台各地設置連署點，早中晚不斷地搜集連署書，再透過各地的30個學生社團聯，光是在學校就募集到了3、4萬份連署書，「爆量是最後一起爆發出來」，儘管過程中有很多因素，但是就是各自解讀，倘若沒有一開始的努力衝刺，也不太容易達到今天的成果，因此可以稱之為典範的公民行動。

陳憲政表示，自己之所以會參加藻礁公投議題，著重的是全國生態保育議題，領銜人潘忠正之前就有宣示，藻礁公投沒有顏色，「所有政黨願意支持我們，我們也不會去拒絕」，因此才會在一開始就清楚宣示不是政治行為，只是單純的公民參與，大家為了生態保育站出來，並不會影響到後續搜集連署書的目的。

陳憲政指出，目前已經收到超過20萬份連署書，光是26日一天就收到了6萬448份，25日單日大約是是3萬份，24日則是1.5萬份。陳椒華也說，時代力量這兩天會在全台設置13個連署點、戶外擺攤，希望藉由這個機會，讓想要連署的朋友成功連署。

陳椒華強調，時代力量與環團長期以來就是反核，這次的藻礁公投是在政府在環評草率、沒有答應提出替代方案、執意要興建的前提下，由環團發起連署活動，時代力量早在去年12月就加入連署支持，希望不管是誰或哪個政黨，都不要藻礁變成支持核四的理由。

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