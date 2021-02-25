行政院力挺中油：三接若改台北港將推遲11年　北部恐缺電

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者陳家祥／台北報導

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投。對此，行政院指出，若要找其它場域，譬如台北港，可能會增加長達40公里的天然氣管線，會推遲整個作業達11年，這期間北部地區會出現電力缺口。

針對大潭藻礁連署一事，行政院發言人羅秉成指出，環境保護大家的關切、年輕人的投入都是非常令人興奮的事情，也是台灣應該珍惜的事情。蔡政府在上任以來對第三座天然氣接收站的態度，是全力要保護藻礁，所以才刪除原來9成的開發面積，現在剩1成，整個接收站只剩下10分之1，已經盡最大努力避開藻礁的區域。

至於是否有其他選項？羅秉成說，在討論過程中都有詳加評估，若要找其它場域，譬如台北港，可能會增加長達40公里的天然氣管線，造成環境、民生的影響，也都必須再重新環評，時間會更久，經濟部的評估可能會推遲整個作業達11年，這期間北部地區會出現電力缺口，到時候會增加中南部電廠的負荷，這對中南部的民眾會感覺有壓力。

羅秉成指出，如果不能用較低汙染的天然氣，可能就是要增加燃煤，且南電、中電北送，電網的風險也會比較高，這都是為何第三座天然氣接收站選擇在大潭的原因。政府的責任是把相關資訊公開透明，也跟民眾持續溝通，行政院也請各部會要持續辦理。