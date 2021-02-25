　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院力挺中油：三接若改台北港將推遲11年　北部恐缺電

▲▼國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者陳家祥／台北報導

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投。對此，行政院指出，若要找其它場域，譬如台北港，可能會增加長達40公里的天然氣管線，會推遲整個作業達11年，這期間北部地區會出現電力缺口。

針對大潭藻礁連署一事，行政院發言人羅秉成指出，環境保護大家的關切、年輕人的投入都是非常令人興奮的事情，也是台灣應該珍惜的事情。蔡政府在上任以來對第三座天然氣接收站的態度，是全力要保護藻礁，所以才刪除原來9成的開發面積，現在剩1成，整個接收站只剩下10分之1，已經盡最大努力避開藻礁的區域。

至於是否有其他選項？羅秉成說，在討論過程中都有詳加評估，若要找其它場域，譬如台北港，可能會增加長達40公里的天然氣管線，造成環境、民生的影響，也都必須再重新環評，時間會更久，經濟部的評估可能會推遲整個作業達11年，這期間北部地區會出現電力缺口，到時候會增加中南部電廠的負荷，這對中南部的民眾會感覺有壓力。

羅秉成指出，如果不能用較低汙染的天然氣，可能就是要增加燃煤，且南電、中電北送，電網的風險也會比較高，這都是為何第三座天然氣接收站選擇在大潭的原因。政府的責任是把相關資訊公開透明，也跟民眾持續溝通，行政院也請各部會要持續辦理。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
江少慶確定投入中職選秀！與富邦簽自行培訓合約
江宏傑曝「福原愛回日本原因」！　鬆口：小孩想媽媽
5人確診隔日再驗「核酸全陰性」　陳時中直呼：真的很怪！
向華強父子申請在台居留　遭內政部駁回！理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨內部醞釀反江　江啟臣：上任以來一直都有倒江派

江啟臣邀柯文哲...黃呂錦茹氣到想辭職　李乾龍：我是有點不開心

江啟臣挺馬英九：緬懷二二八不該排他性　拒絕政治消費傷痕

「松山鄧麗君」撞臉黃珊珊　徐巧芯：我瘦5公斤臉沒那麼圓了！

向華強父子在台居留申請被駁回　王定宇：正確決定

鄭文燦宣布：桃園11家責任醫院　2／27開放有限度探病、陪病

龍五QQ！「國安理由」+「有案底」　內政部駁回向華強父子居留申請

行政院力挺中油：三接若改台北港將推遲11年　北部恐缺電

打炒房！實價登錄2.0門牌全都露　內政部：7月1日實施

林郁方：蔡政府若承認九二共識　民進黨就失去選舉操弄議題

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

國民黨內部醞釀反江　江啟臣：上任以來一直都有倒江派

江啟臣邀柯文哲...黃呂錦茹氣到想辭職　李乾龍：我是有點不開心

江啟臣挺馬英九：緬懷二二八不該排他性　拒絕政治消費傷痕

「松山鄧麗君」撞臉黃珊珊　徐巧芯：我瘦5公斤臉沒那麼圓了！

向華強父子在台居留申請被駁回　王定宇：正確決定

鄭文燦宣布：桃園11家責任醫院　2／27開放有限度探病、陪病

龍五QQ！「國安理由」+「有案底」　內政部駁回向華強父子居留申請

行政院力挺中油：三接若改台北港將推遲11年　北部恐缺電

打炒房！實價登錄2.0門牌全都露　內政部：7月1日實施

林郁方：蔡政府若承認九二共識　民進黨就失去選舉操弄議題

東奧是否讓外國旅客入境觀賽　國際奧會最晚5月初決定

北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

動主播脫了！湯屋「合法露奶」雪乳解放340秒　網：衛生紙要缺貨

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

仙人跳閨蜜老公！　正宮霸氣撞門「秀婚戒」：我才是未婚妻

江少慶與富邦簽自行培訓合約　確定投入今年中職選秀

元太科技、Wacom與元力電紙　共同發表「電子紙筆記本解決方案」

快訊／衛生局女案執行長獲不起訴…家屬吐「337字心聲」：悲憤痛心

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

「國安理由」內政部駁回向華強父子在台居留申請

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

江柯同台「藍白合」？鍾佳濱：狹柯P以驅韓流

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

江啟臣拚黨魁連任「不選2024」　黃暐瀚估趙少康勝率

焦糖哥哥成防疫豬隊友　黃子哲PO高鐵站巧遇「正確示範」

王定宇：駁回向華強父子在台居留申請是正確決定

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

李俊毅：民進黨若在野會支持藻礁

林智堅曬「嫩嬰期＋媽媽」合照求別誤寫名！　親曝超感人命名涵義

柯文哲批林穎孟：這智商有問題

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享2000元補助

更多熱門

相關新聞

打炒房！實價登錄2.0最快7月1日上路

打炒房！實價登錄2.0最快7月1日上路

打炒房！立法院去年底通過行政院提的實價登錄2.0相關修法草案，由於修正草案明定實施日期由行政院訂之，內政部次長花敬群25日在院會後記者會表示，實價登錄修法完成後，「現階段目標先是以7月1日作為發布實施的日期」。

推紓困4.0惹議？行政院：會做各面向考量

推紓困4.0惹議？行政院：會做各面向考量

盡最大努力避開藻礁！政院：開發面積刪了9成

盡最大努力避開藻礁！政院：開發面積刪了9成

疫苗「採購、研發並進」　蘇貞昌26日專案報告說明

疫苗「採購、研發並進」　蘇貞昌26日專案報告說明

今年再發三倍券？　行政院回應了

今年再發三倍券？　行政院回應了

關鍵字：

行政院大潭藻礁天然氣

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面