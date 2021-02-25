　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

▲前民進黨副秘書長李俊毅。（圖／ETtoday資料照）

▲前民進黨副秘書長李俊毅。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨日前加入大潭藻礁公投連署，讓民進黨培質疑藍營的目的是為了重啟核四。對此，前民進黨副秘書長李俊毅24日表示，沒有證據，不要憑感覺猜測跟核四有關係，假如現在是民進黨在野，同樣也會支持藻礁公投。

中油規劃興建大潭第三天然氣接收站（簡稱三接），國內環團與桃園居民憂心此舉將破壞桃園大潭藻礁生態，於是發起「珍愛藻礁公投」搶救；不過由於二階段連署告急引起關注，國民黨日前宣布加入連署行動。

不過，民進黨則透過發言人簡舒陪質疑，國民黨2015年時支持在藻礁上蓋三接，如今突然改支持藻礁公投，其背後動機就是要切斷所有台灣能源轉型的道路，掩護核電幫「重啟核四」。

對此，李俊毅24日在政論節目上表示，「這跟核四有沒有關係，沒有證據是不要憑感覺，憑感覺不好」。主持人趙少康詢問「民進黨如果是在野黨會怎樣？」李俊毅則笑回，「我們還是會支持（公投）。」

「這個就是政治操作。」李俊毅繼續說，民進黨執政希望跟所有政黨保持一個友善關係，即使競爭是不可免，但友善關係是勢必的；其實，硬表決通過法案跟整個朝野和諧地通過，整個社會氣氛是非常不一樣。

李俊毅提醒，朝野和諧地通過法案，做得最好的就是在故總統李登輝執政時期，「接著後面沒有一個總統做得好」，即使如今民進黨已第二任中央執政，但這部分也沒有做得很好，所有法案通過都是靠民進黨多數，「這一種持續下去是危險的」。

至於是否該保護藻礁？李俊毅坦言，即使在最糟糕的情況下，犧牲一些經濟利益，也應該要保護。藻礁不是用錢就可以重建，「你不要用錢去計算這個事情」。

李俊毅建議，一旦大潭藻礁公投成立，就暫停三接工程，等待全民決定，避免多花錢蓋三接，後續又廢掉。最後，他再強調，「藻礁是無價之寶，不要用錢去衡量。」

ET快訊
苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車
特斯拉移拒馬「霸停門口」！屋主一家苦等不敢碰求救
快訊／台南黑道仇殺　「最後在逃嫌」清晨投案
蔡依林爬陽明山！　全身包緊「翹臀最顯眼」網羞呼：一眼就看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

影／藍白合「挾柯P以驅韓流」？鍾佳濱分析江啟臣連任2關卡

獨／柯文哲撕「藍白拖」標籤　春節後私下拜會「綠營院長級人物」

林智堅曬「嫩嬰期＋媽媽」合照求別誤寫名！　親曝超感人命名涵義

馬英九受邀二二八追思活動惹議　府：賴清德確定無法出席

行政院延長節能家電補助至2023　買冰箱、除濕機最高省2000元

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

影／藍白合「挾柯P以驅韓流」？鍾佳濱分析江啟臣連任2關卡

獨／柯文哲撕「藍白拖」標籤　春節後私下拜會「綠營院長級人物」

林智堅曬「嫩嬰期＋媽媽」合照求別誤寫名！　親曝超感人命名涵義

馬英九受邀二二八追思活動惹議　府：賴清德確定無法出席

行政院延長節能家電補助至2023　買冰箱、除濕機最高省2000元

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

張恒再發火嗆「記得繼續撒謊」　爆欠鄭爽錢內幕：我不是沒錢花

「北台灣3大免費花海」228必追！繡球花私房點、漸層紫地毯超夢幻

改版iMac渲染圖曝光！更窄邊框、有5種新色

周天成、王子維與麟洋今也前進總統府　接受蔡英文總統接見

終於不卡王！王柏融熱身賽首度出賽　紅白戰先發7棒DH

人妻發現老公「秘密IG」嚇壞　追蹤後樂歪甜喊：想替他生孩子

為傳播妹起開打！高雄刺青店外濺血　1男頭破血流倒騎樓

生技炒股亂象！謝金河：台灣太著墨股價「忘記實現價值」

台北年輕人為何不移居高雄？　南漂族曝關鍵：決定賣房回去擠鳥籠

藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

爆乳直播主買飲料一半！格紋男「耍變態」蹲下瞄準偷拍…掙扎逃走

政治熱門新聞

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

江柯同台「藍白合」？鍾佳濱：狹柯P以驅韓流

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

江啟臣拚黨魁連任「不選2024」　黃暐瀚估趙少康勝率

焦糖哥哥成防疫豬隊友　黃子哲PO高鐵站巧遇「正確示範」

林智堅曬「嫩嬰期＋媽媽」合照求別誤寫名！　親曝超感人命名涵義

節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享2000元補助

北市府二二八追思活動　府：賴清德確定無法出席

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：胡志強宣戰20次了

何志偉拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在黨討論

陳以信點名黃偉哲、陳家欽和徐國勇道歉

更多熱門

相關新聞

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，24日在國民黨舉辦的論壇上與國民黨主席江啟臣同台，再度讓「藍白合作」話題受到討論。

何志偉拋紓困4.0　黨內人士：不要搞不清狀況

何志偉拋紓困4.0　黨內人士：不要搞不清狀況

國營事業大地震　藍委：民進黨派系分贓的獵物

國營事業大地震　藍委：民進黨派系分贓的獵物

民進黨「專案辦公室」主要任務曝光

民進黨「專案辦公室」主要任務曝光

如果民進黨辦論壇談轉型正義？　柯文哲：我題目很多「都可以講」

如果民進黨辦論壇談轉型正義？　柯文哲：我題目很多「都可以講」

關鍵字：

李俊毅大潭藻礁公投民進黨核四

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

狗狗愛追車！爸打造終極3.0版本

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

台妹「直播睡覺」 ！上萬人盯著看

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

外送員「神反應」一招氣死百貨女

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面