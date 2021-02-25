藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

▲前民進黨副秘書長李俊毅。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨日前加入大潭藻礁公投連署，讓民進黨培質疑藍營的目的是為了重啟核四。對此，前民進黨副秘書長李俊毅24日表示，沒有證據，不要憑感覺猜測跟核四有關係，假如現在是民進黨在野，同樣也會支持藻礁公投。

中油規劃興建大潭第三天然氣接收站（簡稱三接），國內環團與桃園居民憂心此舉將破壞桃園大潭藻礁生態，於是發起「珍愛藻礁公投」搶救；不過由於二階段連署告急引起關注，國民黨日前宣布加入連署行動。

不過，民進黨則透過發言人簡舒陪質疑，國民黨2015年時支持在藻礁上蓋三接，如今突然改支持藻礁公投，其背後動機就是要切斷所有台灣能源轉型的道路，掩護核電幫「重啟核四」。

對此，李俊毅24日在政論節目上表示，「這跟核四有沒有關係，沒有證據是不要憑感覺，憑感覺不好」。主持人趙少康詢問「民進黨如果是在野黨會怎樣？」李俊毅則笑回，「我們還是會支持（公投）。」

「這個就是政治操作。」李俊毅繼續說，民進黨執政希望跟所有政黨保持一個友善關係，即使競爭是不可免，但友善關係是勢必的；其實，硬表決通過法案跟整個朝野和諧地通過，整個社會氣氛是非常不一樣。

李俊毅提醒，朝野和諧地通過法案，做得最好的就是在故總統李登輝執政時期，「接著後面沒有一個總統做得好」，即使如今民進黨已第二任中央執政，但這部分也沒有做得很好，所有法案通過都是靠民進黨多數，「這一種持續下去是危險的」。

至於是否該保護藻礁？李俊毅坦言，即使在最糟糕的情況下，犧牲一些經濟利益，也應該要保護。藻礁不是用錢就可以重建，「你不要用錢去計算這個事情」。

李俊毅建議，一旦大潭藻礁公投成立，就暫停三接工程，等待全民決定，避免多花錢蓋三接，後續又廢掉。最後，他再強調，「藻礁是無價之寶，不要用錢去衡量。」