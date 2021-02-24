林錫耀：國民黨介入大潭藻礁公投案　會密切注意後續發展

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨近期宣布支持大潭藻礁公投案，並串連操作連署。民進黨秘書長林錫耀在24日中常會上表示，對於國民黨介入這次公投案，黨內將密切注意後續發展。

針對國民黨支持大潭藻礁公投連署一事，民進黨發言人簡舒培日前表示，當年支持在藻礁上蓋天然氣接收站的是國民黨，現在跳出來說要支持藻礁公投的，也是國民黨，「民進黨政府已經修正當年錯誤，繞過藻礁棲地」。

簡舒培表示，國民黨沒有告訴大家的第一個事實，就是大潭發電廠「第三座天然氣接收站投資計畫」，是在2015年2月，由國民黨執政時期所提出，並在同年9月核定，在桃園觀塘工業港興建第三座接收站，當時興建計畫的面積是232公頃，碼頭就是要填土做在大潭藻礁區上。

簡舒培說，在民進黨執政後，為了保護藻礁，在許多專家與保育團體共同協助下，2018年針對三接工程計劃提出修改計畫，不但把建設移開藻礁棲地，整個開發範圍也縮減為國民黨規劃的十分之一，留下必要的23公傾，而且只使用18年前已經填地完成的區域建造，不新填地，不影響裸露藻礁區的現況。

對於這項議題，林錫耀今天下午在中常會黨務報告時表示，國民黨介入這次公投案，黨內將會密切注意後續發展；另外，他也談及近期的公投議題，但都沒有意見表態，僅表示會持續觀察。

▼中油在藻礁上蓋天然氣站爭議政策對照圖。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中央黨部）

