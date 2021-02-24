藻礁公投告急！中油稱三接工程迴避　環團列5點駁斥：誤導大眾

▲公投發起人潘忠政指藻礁工作船擱淺受害地區，約40公分遭刮除。（資料照／記者楊熾興攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內環團與桃園居民憂心，中油興建大潭第三天然氣接收站（簡稱三接）將破壞桃園大潭藻礁生態，於是發起「珍愛藻礁公投」搶救，二階段連署將於28日截止，但目前仍缺逾20萬份連署書。針對中油日期宣稱三接工程採迴避措施，不影響藻礁生態等，珍愛藻礁公投工作小組23日列出5點反駁，批評中油避重就輕，有誤導大眾之嫌。

工作小組指出，由經濟部背書的22日中油新聞稿中，第一，宣稱三接為新增任何填區，但事實上，中油三接「有」新增填區，絕非僅使用18年前的既有填區。三接是由觀塘「工業區」和「工業港」兩案組成，依據環評資料，其工業港將「新增」填海造地約21公頃，設置碼頭海堤長度1688公尺、北防坡堤4280公尺與450公尺，且浚挖航道及迴船池，總水域面積為913公頃，但這些中油與經濟部絕口不提，誤導大眾。

第二，中油與經濟部一再宣稱三接已踩避開藻礁的方案，但此仍與事實不符。工作小組表示，觀塘工業港開發範圍得下面，就是藻礁生態系，相關論文顯示，桃園藻礁地形向海延伸範圍至少5公里；而觀塘工業港環評資料則指出，就計畫區藻礁礁體發布的調查結果，載明「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4至1.2公尺不等」，顯然三接方案仍在藻礁區。

第三，針對經濟部及中油強調，天然氣發電的碳排量大約只有燃煤發電的一半，是未來台灣減碳的重要過度能源等語，工作小組表示，「話只說一半」，天然氣碳排量雖較燃煤少，但仍屬排碳的化石能源。《溫減法》明定我國在2050年時，溫室氣體排放量應降至2005年時的50％以下，而有學者推估，要達到法定減碳目標，屆時將有4成左右的接收站閒置，現在花1千億蓋三接，划算嗎？

第四，經濟部及中油表示三接是為了台灣的供電穩定，但自工程開始後，因海象條件不佳，除工作船2度擱淺，其中一次刮除0.58公頃大面積得珍貴藻礁外，更數度將船舶該到台北港避風浪。

工作小組喊話，政府若將天然氣視為「重要過渡能源」，更不該將接收站蓋在海象條件惡劣的大潭海域；此外，中油早在2004年曾評估桃園觀塘冬季海象不佳、潮差過大，天然氣接收站安全操作日數過管等不合適裝況，現在卻自打臉說最適合，令人無法苟同。

至於中油稱「依法取得開發許方面」，工作小組批評，實則是已過半官派環評委員強渡關山，被媒體評為史上「最黑環評」，但中油卻洋洋得意說依法取得開發許可。

工作小組最後表示，「我們的訴求很簡單，就是要將整個事件攤在陽光下，交由全國國民來行使重大政策的複決。讓不論是贊成或反對的意見，都能得到表達的機會。再次譴責中油與經濟部不要再說謊了。」