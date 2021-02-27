藻礁公投連署破20萬份　政院：有誤解請機關持續委婉說明

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者陳家祥／台北報導

珍愛藻礁公投第二階段連署將在28日截止，公投領銜人潘忠政昨宣布，截至26日晚9點已收到20萬4624份連署，但距離安全的35萬門檻仍有段距離。行政院27日表示，對於藻礁議題有些誤解部分，將請機關持續委婉說明。

行政院秘書長李孟諺指出，行政院沒辦法左右公投是否成案，但他重申，蔡政府重視環保、盡全力保護藻礁，已大幅刪減中油第三天然氣接收站開發案的面積達9成，目前僅剩23公頃；此外，也設立基金、巡守隊保護藻礁，外界所謂三接工程造成藻礁滅絕的說法是誤解，會持續請主管單位妥善回應、委婉說明。

政務委員、行政院發言人羅秉成指出，蔡政府上任以來對第三天然氣接收站的態度就是全力保護藻礁，因此才刪除9成的開發面積，整個接收站只剩下10分之1面積，已盡最大努力避開藻礁的區域。

羅秉成說，若要找台北港等其它場域，可能會增加長達40公里的天然氣管線，對沿線環境及民生的影響，也都必需再重新環評，整個作業可能會推遲11年之久，這期間北部地區會出現電力缺口，到時候會增加中南部電廠的負荷，這對中南部的民眾會感覺有壓力。

羅秉成指出，如果不能用較低汙染的天然氣，可能就是要增加燃煤，且南電、中電北送，電網的風險也會比較高，這都是為何第三座天然氣接收站選擇在大潭的原因。政府的責任是把相關資訊公開透明，也跟民眾持續溝通。