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北投某幼兒園發「藻礁連署書」！家長傻眼　網：這是總攻

▲▼ 北投某幼兒園發「藻礁連署書」。（圖／脫北者冰狼粉專提供）

▲北投某幼兒園發「藻礁連署書」。（圖／脫北者冰狼粉專提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

藻礁公投連署進入倒數，相關話題引發不少關注。但臉書粉絲專頁「脫北者冰狼」在昨日卻PO出一組照片，照片中顯示，有家長竟收到幼兒園發放的連署書，不少家長納悶，這樣的行為是否有違教育場域應中立的理念，也有家長抨擊，「根本是濫用教育公布管道」。

藻礁公投第二階段進入最後倒數，公投領銜人潘忠政也在各公開場域呼籲民眾重視該議題，並簽署連署書。「脫北者冰狼」則PO出貼文指出，「北投區的某幼稚園發藻礁連署書給家長」，甚至在貼文下方寫到「拜託大家多多分享，這是總攻」。

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▲▼ 北投某幼兒園發「藻礁連署書」。（圖／脫北者冰狼粉專提供）

該貼文引起不少網友反應，有網友指出，「超離譜！現在真的是都走教育路線，我孩子的才藝教室也是有放連署書與信箱」、「這個不ok，既然候選人不能在校園拉票，公投連署也不能以學校名義或在校園內私下強力動員」、「很多學校都在發，有些家長或學生搞不懂，迫於人情壓力就簽了」。

▲▼ 北投某幼兒園發「藻礁連署書」。（圖／脫北者冰狼粉專提供）

對此，北市教育局副局長陳素慧指出，幼兒園是準學校的性質，學校是活動教學的場域，不是園長或老師的個人理念場域，教育理念應該是中立，如果提供連署書給家長，確實有點不恰當，有濫用公務管道之嫌。

陳素慧進一步說明，因單看照片無法判斷連署書真正的用途，但如果是學校正進行環境教育課程教學，成為教學活動的一部分，並透過連署書說明課程內容，以及在發放連署書前有與家長先行溝通，這樣將視為課程教學，以及教材的延伸，並無違法之虞。

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