蘇貞昌：派任國營事業主管　「我只有兩點標準」

記者林銘翰／台北報導

國營事業人事近期頻頻異動，引發外界關注，行政院長蘇貞昌的26日表示，有關國營事業相關的主管派任，他只有兩點標準，分別是適才適所、認真專業，並且以台水、華航董事長為例，強調兩人皆是在公司內從基層做起，至今才一路當上董事長。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時提到，針對國營事業高層的人事地震，有報導指出是綠營派系礙於院長「師出有名」，因此隱忍不罰， 請蘇貞昌說明國營事業高階人才的聘任標準為何。

蘇貞昌表示，有關國營事業相關主管的派任，他都只有兩點標準，第一點是適才適所，第二點則是認真專業。

蘇貞昌舉例，台灣自來水公司董事長胡南澤一輩子都在台水公司，「從最底層到去年我請他擔任董事長」，而且做出很大的成績。

蘇貞昌也說，華航董事長也是一輩子在華航，自己上任後請他當董事長迄今」，特別是在這次的防疫表現上，「全世界航空公司虧損的、倒的多的是，但華航卻是賺錢第一名」。

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