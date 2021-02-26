　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：派任國營事業主管　「我只有兩點標準」

記者林銘翰／台北報導

國營事業人事近期頻頻異動，引發外界關注，行政院長蘇貞昌的26日表示，有關國營事業相關的主管派任，他只有兩點標準，分別是適才適所、認真專業，並且以台水、華航董事長為例，強調兩人皆是在公司內從基層做起，至今才一路當上董事長。

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 答詢 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時提到，針對國營事業高層的人事地震，有報導指出是綠營派系礙於院長「師出有名」，因此隱忍不罰， 請蘇貞昌說明國營事業高階人才的聘任標準為何。

蘇貞昌表示，有關國營事業相關主管的派任，他都只有兩點標準，第一點是適才適所，第二點則是認真專業。

蘇貞昌舉例，台灣自來水公司董事長胡南澤一輩子都在台水公司，「從最底層到去年我請他擔任董事長」，而且做出很大的成績。

蘇貞昌也說，華航董事長也是一輩子在華航，自己上任後請他當董事長迄今」，特別是在這次的防疫表現上，「全世界航空公司虧損的、倒的多的是，但華航卻是賺錢第一名」。

其他人也看了這些...

蔡英文：228事件不再是禁忌　原住民族觀點不會再被忽略
探視228受難者歌仔戲教父　朱立倫：仇恨對立不能再回來
江啟臣挺馬英九：緬懷二二八不該排他性　拒絕政治消費傷痕

更多熱門新聞...

馬英九受邀二二八追思活動惹議　府：賴清德確定無法出席
馬英九獲邀出席二二八惹議　柯文哲喊話：和平對話才是和解的開始
林穎孟批一日北高宣傳費「比228紀念會高6倍」　柯文哲：這智商有問題

振興一下我們的美麗

ET快訊
10男女爽開趴　1男9樓墜落爆頭慘死「警察來了才知道」
沒繳停車費就貼「欠錢」！柯文哲：不准停公有停車場
賣房住鄉下錢可花160年　她靠股票月賺2萬嗆：不工作了
女曬辣照秀長腿水蛇腰　年齡曝光網全嚇壞
台積電買在460元！友示警「股市泡沫」她想出清　股民曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

LIVE／蘇震清即日起退出民進黨　13:30現身說明

追繳停車費　柯文哲出新招：禁停公有停車場、停路邊「貼欠錢」

蘇貞昌：派任國營事業主管　「我只有兩點標準」

柯文哲為了衝聲量同台前總統？北市府：馬英九的努力大家看得到

快訊／開議首日震撼彈！　蘇震清突宣布退出民進黨

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌：我搶著打會被罵

國策顧問「崑濱伯」辭世　賴清德上香：做神後繼續看顧台灣

反萊豬連署50天70萬份破紀錄　國民黨轉推聲援藻礁公投

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

LIVE／蘇震清即日起退出民進黨　13:30現身說明

追繳停車費　柯文哲出新招：禁停公有停車場、停路邊「貼欠錢」

蘇貞昌：派任國營事業主管　「我只有兩點標準」

柯文哲為了衝聲量同台前總統？北市府：馬英九的努力大家看得到

快訊／開議首日震撼彈！　蘇震清突宣布退出民進黨

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌：我搶著打會被罵

國策顧問「崑濱伯」辭世　賴清德上香：做神後繼續看顧台灣

反萊豬連署50天70萬份破紀錄　國民黨轉推聲援藻礁公投

徒弟買房付不出頭期款　沈嶸霸氣出百萬「幫圓夢」

鹽水蜂炮今登場！台南下午2點起指定路段交通管制一次看

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖　警上門才知有人死了

日本最高奢華宅！摩天樓「頂層區」俯瞰東京　每戶上看數十億日圓

蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

歐霸盃32強賽事狂刷進球數　史上第一次單輪進球達百位數

山林光影秘境、巨型花燈！228連假必看8大燈海　還有720秒花火秀

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

字母哥與胖虎狀元互轟　最終鵜鶘軟手4分差輸公鹿

2021夢幻「珍珠彩妝」出列！香奈兒浮雕亮采盤、嬌蘭唇膏殼都被瘋搶

政治熱門新聞

快訊／蘇震清突宣布退出民進黨

境外勢力指控蔡英文162筆「監聽」　名單有江啟臣、死亡15年董座

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

獨／美援時期 台灣重振經濟全靠他

快訊／國安局抓到境外勢力執行「認知作戰」

為何蔡政府拒絕九二共識　林郁方分析

「龍五先不要」　賴品妤讚：守護得來不易的民主

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

費鴻泰批醫護成AZ疫苗白老鼠　陳時中：願意先打

王浩宇稱「柴山多杯孔珊瑚」非保育等級　網友嗆爆

向華強來台居留遭拒 陸委會回應

《奈良美智特展》確定加碼！　移師高雄、台南開展時間曝光

蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌：我搶著打會被罵

更多熱門

相關新聞

衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打品牌

衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打品牌

有鑒於台灣即將取得新冠肺炎疫苗，衛福部長陳時中26日表示，有關疫苗的整體施打總量與分布，在既有規劃好的資訊系統已有涵蓋，政府也會製作疫苗地圖，讓民眾選擇施打疫苗的時間、地區，以及有什麼疫苗可以施打，這部分都在規劃中。

蘇貞昌報告養豬基金　先大讚陳吉仲發跡史

蘇貞昌報告養豬基金　先大讚陳吉仲發跡史

吳釗燮吊「懸臂護具」出席議會總質詢

吳釗燮吊「懸臂護具」出席議會總質詢

向華強居留申請遭駁　蘇貞昌：政府要保護國安

向華強居留申請遭駁　蘇貞昌：政府要保護國安

蘇貞昌：已採購2000萬劑疫苗

蘇貞昌：已採購2000萬劑疫苗

關鍵字：

國營事業蘇貞昌邱臣遠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

辛龍身影突現蹤《小明星》！

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面