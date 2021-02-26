陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

有鑒於台灣即將取得新冠肺炎疫苗，衛福部長陳時中26日表示，有關疫苗的整體施打總量與分布，在既有規劃好的資訊系統已有涵蓋，政府也會製作疫苗地圖，讓民眾選擇施打疫苗的地區、有什麼疫苗可以施打，這部分都在規劃中。

行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，並備質詢。

台灣基進立委陳柏惟質詢時指出，在全世界施打疫苗的過程中，屢次傳出一些副作用，在台灣不僅造成民眾擔心，就連在醫護人員在試打後都有所質疑，詢問政府要如何安撫這些醫護人員。

蘇貞昌表示，有關全世界的疫苗發展，確實有各種不同情形，施打後也有看到各種反應，台灣因為施打的時間比較晚，反而有時間搜集各種資料觀察，政府以最有效、保障國人同胞的健康為最高原則，目前第一線的醫護人員為最優先施打順位，但也會尊重他們的意願。

衛福部長陳時中則說，打疫苗當然會引發很多疑慮，但是疫苗的涵蓋率很重要，如何減少專業人員、一般民眾對相關的不良反應有正確的認知，政府正在不斷地搜集資料，提供給大家參考。

陳柏惟也提到，不同的疫苗有不同的保存條件，其中輝瑞、BNT疫苗要在零下70度以下，「比南極還要冷，台灣要養兩隻企鵝就很困難了，要養疫苗更加辛苦」，詢問衛福部是否有針對疫苗存量規劃相關地圖。

對此，陳時中表示，有關疫苗的整體施打總量與分布，在既有規劃好的資訊系統已有涵蓋，政府也會製作疫苗地圖，讓民眾選擇施打疫苗的地區，以及有什麼疫苗可以施打，這部分都在規劃中。

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