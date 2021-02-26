蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國安團隊高層日前人事異動，新任國防部長邱國正及陸委會主委邱太三25日以新身分首度出席行政院會，行政院長蘇貞昌當面對國防與兩岸等事務多所指點。對此，國民黨立委李貴敏則質疑，兩岸與國防都是總統蔡英文的職權，蘇貞昌應該少插手自己不熟悉或非屬閣揆職權的業務，她也反問，蘇貞昌對兩岸與國防這麼積極，「是想選總統嗎？」

李貴敏26日在立法院受訪表示，前陣子看到蔡英文談到希望兩岸恢復對話，中共總書記習近平也感謝台灣方面對大陸扶貧的協助，難得兩岸出現近年來比較和緩跡象，已經有一點點進步，但蘇貞昌團隊還是用「武漢肺炎」或一些歧視性話語來傷害兩岸間的感情，在這一點上來說，顯然跟所謂兩岸互相來往、良好互動完全背道而馳。

李貴敏指出，如今美國也多次提及希望兩岸恢復對話，希望台灣不要成為麻煩製造者，因此蘇貞昌對這些自己不熟悉的領域，尤其是憲法上面並不是賦予他的職務的時候，盡量別插手，這樣對兩岸良性互動可能比較好。

李貴敏也說，如果蘇貞昌有意角逐總統寶座，甚或蔡總統想栽培蘇貞昌當總統候選人，可以把話講清楚，不要兩個人不同調，因為府院不同調，很容易被解讀成唱雙簧，尤其所有的後果最後都是全民承擔，不可不慎。