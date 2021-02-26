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蘇貞昌報告養豬基金　大讚陳吉仲：從養豬破產戶到讓豬農站起來

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌今赴立法院專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬基金。蘇貞昌在報告一開始就提及，24年前口蹄疫發生，全國豬農消失1萬8千多家豬農，個個負債累累，「農委會主委陳吉仲家就是其中一個」；蘇貞昌大讚陳吉仲，被「父債子還」壓的喘不過氣，但他半工半讀、努力還債，立定志願，一定要讓台灣的豬農站起來，這也是行政院現在正在做的事。

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌報告時指出，農為國本，豬農是最基層的辛苦奉獻者，養豬產業是龐大的重要產業，不只牽涉豬隻培育、飼養、運送、屠宰、販賣、加工、包裝、進出口， 靠此行業養家活口、安身立命的人口全國高達數百萬人，24年前口蹄疫發生，馬上撲殺、掩埋的豬隻近400萬頭，而單日本一地，就有500億元的外銷產值立即中斷。

蘇貞昌說，口蹄疫讓養豬業者瞬間破產，全國豬農從2萬5千家迄今只剩6千多家，這消失的1萬8千多家豬農，個個負債累累，「農委會主委陳吉仲家就是其中一個」。

蘇貞昌指出，年輕的陳吉仲半工半讀，靠著獎學金從美國拿博士回來，在大學教師的薪水還要幫家裡還債；他被「父債子還」壓的喘不過氣，帶著自己的孩子經過學校旁豪華一點的餐廳都不敢進去，當年看著自己孩子無語問蒼天的他，如今立定志願，一定要讓台灣豬農站起來，一定要讓台灣豬肉能夠銷出去，這也是行政院現在正在做的事。

大讚陳吉仲後，蘇貞昌接著說，不只要讓豬肉銷出去，更重要的是要為國人豬肉食品衛生品質把關，優化再升級。豬肉是絕大多數台灣人的重要食品、營養來源，多少年來，國人買豬肉、吃豬肉習以為常，但豬到底是怎麼養？怎麼載運？怎麼屠宰？怎麼放在超市？怎麼吊在肉攤上？消費者其實並不清楚！ 而這卻是和國人的食品衛生、營養健康息息相關。

「現在政府要從養豬場、豬隻載運、屠宰場到肉攤，全面改善，讓產業升級。」蘇貞昌說，在1月28日核定「養豬產業全面轉型升級計畫」，4年將投入130億元，打造養豬國家隊，將養豬產業，豬肉品質、食品營養衛生全面升級：

一、補助豬舍更新，增加污染防治設施，讓養豬場更乾淨，養出高品質的豬。
二、讓國內豬價維持在合理區間。
三、實施豬隻死亡強制保險，增加保費補助，提 高農民配合意願，運送車輛加裝 GPS，防止斃死豬流入市面。
四、設立冷凍屠宰廠，補助運輸車輛溫控設備， 推動傳統肉攤溫控設備升級。
五、增加三章一Q檢驗量能，鼓勵業者使用國產豬肉。
六、積極協商出口條件與程序，加強海外拓展，提供外銷獎勵補助，希望讓豬肉出口成長率達20％以上。

蘇貞昌表示，台灣豬肉品質優良，競爭力大增，豬農有信心，豬肉可以暢銷海外，蔡總統把握時代機遇擴大美豬、美牛進口，將過去長年無法解決的台美貿易障礙排除，行政團隊也持續和各界溝通，並進行5大進口管制措施，包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，做足準備，從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。

自今年一月擴大開放迄今，台灣在進口豬肉到港後、出關前，必經「海關」、「防檢」與「含量查驗」等「過三關」，合格才能出關。這二個月來，已經逐批查驗500多批進口豬肉，並無檢出任何一片含有萊克多巴胺未來如有檢出，我們一定即時公布，明白標示，並且一路追蹤流向，讓國人清楚選擇。

蘇貞昌說，政府更自今年元旦起，在財政部、衛福部網站每個上班日公布「豬肉儀表板」，將前一天以及自一月以來累計的台灣豬與進口豬重量及占比、 進口國來源地、查驗萊劑結果詳細公告，讓各界一目瞭然。

從「豬肉儀表板」顯示資料清楚看出，進口豬肉僅占整體豬肉的不到一成，而自去年8月宣佈將開放美豬進口政策迄今，台灣豬價格穩定，不但沒有價格崩盤，更沒有不合理上漲，產業與消費者一直安穩。

蘇貞昌說，從今年元旦開始，每年投入20億元，補助國中小營養午餐食材費，從原本每人每餐3.5元提高到6元。肉類、蛋類、菜類一律採用本國食材，所有食材都要有生產履歷「三章一 Q」可以溯源，讓家長放心。

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