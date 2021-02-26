向華強父子居留申請遭駁回　蘇貞昌：政府要保護國安

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留一案，內政部移民署25日基於「國安理由」駁回。行政院長蘇貞昌26日說，政府各部門都要保護國家安全、國人安全，相關主管部門對於相關案件都有經過最嚴謹的程序了解，都以保護國家安全為第一，相關部會對於自己所做的相關作業，都會適時向國人報告。

陸委會新任主委邱太三也指出，陸委會向來不對個案評論，尊重主管機關邀請各機關聯審所做的決定，目前是以國安理由被拒。至於若向華強再提出申請，陸委會是否提供協助，邱太三表示，相信聯審機關會就相關法律規定諮詢有關單位。

由於向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會為北京政府進行紅色宣傳，近年還承辦中共全民國防教育放映計畫。另外，根據警政單位紀錄，向華強早年在台灣「有案底」，有多次被移民署拒絕入境紀錄，而向家與香港新義安幫會素有淵源，在戒嚴時期的警備總部檔案中，被官方標註為「新義安老大」。

有關香港向氏父子於日前申請在台居留案，內政部移民署表示，經會商相關單位審查，認有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定之不予許可情形，內政部爰依規定「不予許可居留」。