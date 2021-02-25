蔡英文：228事件不再是禁忌　原住民族觀點不會再被忽略

▲總統蔡英文出席「原住民族與二二八學術研討會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日上午出席「原住民族與二二八學術研討會」時表示，多元歷史記憶有助於74年後更完整理解228事件的影響，當不同族群對228記憶都能被聽見看見，轉型正義中追求歷史真相才能真正達成，「對官方來說，228事件的歷史不再是禁忌，228事件後屬於原住民族的觀點也不會再受到忽略」。

蔡英文表示，多元歷史記憶有助於74年後更完整理解228事件的影響，當不同族群對228記憶都能被聽見看見，轉型正義中追求歷史真相才能真正達成。

蔡英文指出，透過大家的努力，很清楚告訴大眾，對官方來說，228事件的歷史不再是禁忌，228事件後屬於原住民族的觀點也不會再受到忽略，期待在誠實面對歷史後，民主台灣不能再重道覆轍，更要對未來保持希望。

原民會主委夷將·拔路兒在致詞則說，這是國家第一次針對原住民與228關係所舉辦的研討會，蔡英文主持原轉會也有很多成果：第一就是原住民族語言發展法在馬政府8年都未完成立法，但在蔡英文政府上任剛滿一年就完成立法。

第二，夷將·拔路兒認為，是蘭嶼核能廢料真相調查在兩年多前完成公告，發現當初在雅美族人不知情下，由當時蔣經國、孫運璿決定把核廢料放在蘭嶼，族人甚至以為是要蓋罐頭工廠，蔡英文則宣布補償蘭嶼25.5億元，在核廢料未遷出前，每年都要補償7000多萬元。

夷將·拔路兒接著說，第三是經過三年協調，亞泥終於同意讓太魯閣族人進行諮商同意，希望很快達成共識，他要代表原民會感謝蔡英文對原住民族的重視。

▼總統蔡英文出席「原住民族與二二八學術研討會」。（圖／總統府提供）

