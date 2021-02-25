林穎孟批一日北高宣傳費「比228紀念會高6倍」　柯文哲：這智商有問題

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲將於28日進行「一日北高」活動，預算高達72萬元，受到外界質疑；無黨籍台北市議員林穎孟24日爆出，北市府228紀念會總預算才6萬8345元，與一日北高宣傳費差了近6倍，質疑無心讓市民了解轉型正義。對此，台北市長柯文哲25日直批，「只能說這個議員邏輯跟智商有問題。」





▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲28日行程滿檔，光是上午要騎腳踏車進行一日北高活動，下午還要馬上回台北參加228紀念會，接著再搭高鐵南下至台南，騎完最後一段路抵達高雄。

不過，林穎孟24日表示，北市府規劃的「一日北高」活動直播、公關費達40萬元，可是228紀念儀式的宣傳費只有6萬8345元，相差近6倍，質疑柯文哲把在乎轉型正義的聲音當成仇恨，假借寬容之名、掩飾自己對此的毫不在意，如今甚至成為藍白合作舞台，讓外界見識到柯文哲「非常務實」。

柯文哲25日出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會，針對林穎孟的批評，柯文哲直言，「講那個不同活動，如果時間不一樣、參閱人數不一樣，還要求宣傳費一樣，我只能說這個議員邏輯跟智商有問題。」