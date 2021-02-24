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打新冠疫苗若「嚴重不良反應致死」　最高給付6百萬

▲▼0224中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

我方從COVAX獲配新冠疫苗近期將抵台，本週會確定供貨時程和劑量，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日說明，目前尚未接獲通知，會請駐日內瓦辦公室聯絡。至於未來開打後若出現嚴重不良反應，根據《預防接種受害救濟辦法》最高救濟給付金額為600萬元。

指揮中心資料指出，目前我國洽購國際疫苗2000萬劑，包含COVAX取得476萬劑、AZ直接洽購1千萬劑、莫德納直接洽購505萬劑。根據新冠疫苗全球取得機制（COVAX）公布首批疫苗配送名單，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，最快本週抵台，3月開始接種。

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至於新冠疫苗受害救濟，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，比照其他常規接種疫苗預防接種受害救濟機制，是否造成嚴重的殘障或者輕度有不同額度的補償救濟。

▲▼預防接種受害救濟給付金額範圍。（圖／指揮中心提供）

▲預防接種受害救濟給付金額範圍。（圖／指揮中心提供）

根據給付範圍認定基準，若確認與預防接種相關，發生死亡、極重度障礙給付最高金額可以達到600萬元，認定與疫苗無關，給付最高額350萬元。

至於重度、中度、輕度障礙給付，確定關連性最高分別為500萬、400萬元及250萬元，無法確定關連最高額分別是300萬、250萬、200萬元；至於屬於健保重大傷病範圍及嚴重藥物不良反應通報，但未達障礙程度者，判定相關給付最高額達300萬，無法確定最高額120萬；其他未達嚴重疾病程度不良反應情形給付金額最高20萬，但是常見、輕微可預期接種後不良反應不予救濟。

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