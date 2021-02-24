　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心：3／1起開放國際醫療　可申請其配偶或3親等內2人陪同

▲▼指揮中心2/22記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，自3月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件向衛生福利部提出申請，該部將依其醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查許可，協助海外人士來臺接受必要的醫療服務。

指揮中心指出，我國長期推動國際醫療服務，協助各國來臺就醫的病人，屢受國際媒體報導，並藉此深化國際友誼。惟因全球新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心自今年1月1日起，再次限縮非本國籍人士入境，也因此使部份國外病人無法來臺而中斷治療。現考量國內疫情穩定，並為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，自3月1日起恢復非本國籍人士有條件入臺就醫。

指揮中心表示，有來臺就醫需求者，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行，所需文件、資料包含：醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明（表定航班時間前3日內COVID-19核酸檢驗報告），及收治醫療機構擬定的入境防疫計畫、醫療計畫書等，由醫療機構代申請人向衛生福利部提出入境就醫許可申請，醫療機構於取得衛生福利部同意函後，逕赴相關機關（構）辦理特別入境許可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心進一步說明，經許可入境來臺就醫及其陪同者，需於旅客報到（check in）或登機時，均應主動向航空公司出示「表定航班時間前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應依指揮中心規定進行14天居家檢疫，並於檢疫期間屆滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務，但若有緊急醫療需要者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，但於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。

另申請人在臺期間之各項檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送、就醫前COVID-19核酸檢驗採檢安排、就醫療程安排等必要措施。

指揮中心強調，我國展現優質醫療服務及回饋貢獻國際時，仍秉持邊境風險嚴管原則，並針對申請入臺就醫者，規劃完善防疫管理措施，降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，持續為國人健康安全把關。如有申請非本國籍人士入臺就醫相關疑問，請逕洽衛福部國際醫療管理工作小組：(02)2885-1528。

▲▼3/1起邊境檢疫政策調整。（圖／指揮中心提供）

▲3/1起邊境檢疫政策調整。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝2大正解
台南安平老大驗屍結果出爐！全身留16彈孔
人妻懷7胎墮4嬰又懷孕　渣夫逼流產她崩潰：不想再拿了
758萬賓士猛撞站牌零件噴飛一地　男女竟棄車逃了
插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝
指揮中心：下月起恢復有條件外國人入台　可縮短居家檢疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2萬元千鈔」塞爆捐款箱　客人身分超衝擊！千人反嘆：一律不投

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：技術性不完備先參考

對情人說不出我愛你？「這樣說」讓兩人更緊密、更甜蜜

大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺

張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因

「懷7胎墮4嬰」又被無套懷孕　渣夫逼流產！人妻崩潰：不想再拿了

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

「2萬元千鈔」塞爆捐款箱　客人身分超衝擊！千人反嘆：一律不投

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：技術性不完備先參考

對情人說不出我愛你？「這樣說」讓兩人更緊密、更甜蜜

大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺

張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因

「懷7胎墮4嬰」又被無套懷孕　渣夫逼流產！人妻崩潰：不想再拿了

「2萬元千鈔」塞爆捐款箱　客人身分超衝擊！千人反嘆：一律不投

跟背部顆粒說掰掰！5款高CP值「養膚肥皂」　洗完滑溜又水嫩

余秉諺自爆「精蟲數很少」　《驕女》老婆揪做人工受孕

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

同門兄弟翻臉→槍決老大！台南黑道炸鍋奪2命　直播主遭擄揭內幕

楊恩猛飆28分12助攻仍輸　騎士小將致勝灌籃終結10連敗

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：容易落得跟胡志強一樣

KIA最具誠意小改款Stonic確認3／10發表！輕油電能否順勢導入？

大巨蛋當主場？ 　中信兄弟回應：未收到訊息

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

一周2變天！明起第一波3地區有雨

7、8年級生差別在哪？　網：都是5年級生奴隸

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

學測數學頂標太難！滿級分僅1558人

妻7字叫外送員上樓　夫一看怒了

準岳母「開2條件不賣女」　他傻：要花500多萬

遲到13分鐘就不給吃飯？松雪樓外包餐廳業喊冤

「包莖炸滿凸狀物」　醫驚嚇5顆星：只能剁了

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

動團控水生公園放任魟魚被啃食

想吃陽春麵不要麵　于美人一招神解

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面