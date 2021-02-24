歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

新冠疫情在全世界肆虐，目前雖有疫苗問世，但仍無法恢復過去的生活狀態。有國外專家研判，疫情有機會在2022年初結束，指揮中心指揮官陳時中則說，開發中或已開發國家可期待，但其餘的仍有待觀察。

針對新冠疫情結束時間，各界都引頸期盼，媒體也在指揮中心記者會上詢問，世界衛生組織歐洲區的辦事處主任預測，疫情可能會在2022年初結束，最壞情況已過。對此，陳時中認為，在開發中或開發國家是可以期待的，其餘稍微在經濟上較落後的恐怕還有待觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，指揮中心也考量國際新冠肺炎疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自啟程時間3月1日零時起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，但入台者仍須持3日內陰性證明，並維持1人1戶居家檢疫。

【你可能也想看】

►快訊／今一口氣增4例境外移入！從美國、馬國入境「都曾確診新冠」

►指揮中心「半開國門」！3／1起恢復非本國籍入境 桃機8小時內轉機

►參加大型活動戴口罩「3／1起持續實施」 勸導不聽最重罰1萬5千元



►指揮中心：3／1起恢復「短期商務」來台 申請縮短居家檢疫

►新冠疫苗不只一般副作用 張上淳分析3廠牌「嚴重不良反應」發生率

►指揮中心：3／1起開放國際醫療 可申請其配偶或3親等內2人陪同



►陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」 陳時中：合約已說不要陸製

►開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」 陳時中說明原因

►張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」



►大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」 陳時中：只是我的感覺

►吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

►國際航協推「數位新冠通行證」 陳時中：技術性不完備先參考