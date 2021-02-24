快訊／今一口氣增4例境外移入！從美國、馬國入境「都曾確診新冠」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增 例境外移入病例，為新增4例境外移入COVID-19確定病例(案944至947)，分別自美國(3例)及馬來西亞(1例)入境。

指揮中心表示，案944為美國籍30多歲男性，今(2021)年1月5日曾於美國當地檢出COVID-19陽性，後於1月26日、27日及2月3日三次檢驗結果皆為陰性，在美期間均無症狀。個案於2月5日來臺洽公，入境檢疫迄今無症狀；個案2月21日檢疫期滿，22日至醫院自費採檢，並於今日確診(22日及23日採檢Ct值均為34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。由於個案無症狀，檢疫期滿後接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

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案945為本國籍30多歲女性，長期居住美國(2018年11月自臺灣出境)，去(2020)年10月30日曾出現喉嚨不適情形，並於美國當地檢出COVID-19陽性，11月3日症狀好轉， 12月30日再次檢驗為陰性，於今年1月3日返臺，入境檢疫迄今無症狀。個案因出境需要，2月22日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共7人，均列居家隔離。

案946為本國籍40多歲男性，長期於馬來西亞工作(2019年12月自臺灣出境)，去年11月30日曾出現發燒、嗅味覺異常等症狀，於當地採檢COVID-19陽性後住院隔離，12月12日出院。個案今年1月14日及1月27日檢驗陰性，並於1月29日返臺，入境檢疫迄今無症狀。個案因出境需要，2月21日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共16人，均列居家隔離。

案947為本國籍20多歲女性，長期於美國工作(2019年5月自臺灣出境)，個案自述曾於美國出現嗅味覺異常症狀，並於去年12月2日在當地檢出COVID-19陽性，後於去年12月31日及今年1月6日兩次檢驗結果皆為陰性；個案1月9日返臺，入境檢疫迄今無症狀。個案因出境需要，2月22日至醫院自費採檢，於今日確診(22日及23日採檢Ct值分別為33、32，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共11人，均列居家隔離。

▲新增4例境外移入COVID-19病例，分別自美國及馬來西亞入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



另外，柬埔寨自2月20日報告本土群聚疫情以來，截至23日累計137例確診，研判近期病例數將持續增加，故即日起自低風險國家調整至中低風險國家；不丹本土疫情於1月下旬獲得控制，已連續3週達低風險分級標準，故即日起增列為低風險國家。各國感染風險級別最新名單如下：

1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹。

2.中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南、柬埔寨。

▲各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心監測資料顯示，全球累計112,021,538例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國28,333,646例、印度11,016,434例、巴西10,257,875例、俄羅斯4,189,153例及英國4,134,639例為多；病例中2,491,273例死亡，以美國511,921例、巴西248,529例、墨西哥180,536例、印度156,463例及英國121,305例為多。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心表示，國內今日新增4例境外移入COVID-19病例(案944至947)，截至目前累計172,927例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含171,094例排除)，其中946例確診，分別為830例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、899人解除隔離、38人住院隔離中。

指揮中心於去年12月24日公告「參加大型集會活動之民眾應全程佩戴口罩並遵守飲食規定」原實施至今年2月28日止，考量目前各國陸續傳出變異病毒株，為避免因辦理大型活動造成社區傳播風險，3月1日起，民眾參加大型集會活動期間仍應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；未佩戴口罩或任意飲食，經工作人員勸導不聽者，由違反義務行為地之地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。