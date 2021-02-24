　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

▲▼民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於今年6月底到期，民進黨立委何志偉24日下午在中常會拋出「紓困4.0」助產業的想法，民進黨主席、總統蔡英文認為，這個議題不適合在中常會討論。黨內人士表示，紓困條例確實可能有延長執行時間的必要，但重點在於到底要延長多久，且並沒有要增加新的預算及項目，所以這是假議題，「不要讓人家覺得以黨領政」。

立法院在去年2月25日三讀通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

民進黨24日下午召開中常會，邀請南台科大財法所所長羅承宗就「邁向轉型正義2.0之路」進行專題報告。與會人士轉述，何志偉在處理臨時提案時，建議政府應該研議是否延長紓困條例相關措施，但遭黨主席蔡英文當場回應這題「不適合在這邊討論」。

▲▼民進黨北市黨部主委選舉投票-何志偉（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者周宸亘攝）

該名人士表示，該項議題的確不適合在中常會討論，「不要讓人家覺得以黨領政」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也當面向何志偉溝通，現場蔡英文僅表示將列為建議、當作意見，因此不算正式提案，並且請民進黨團與行政院協調處理。

據了解，柯建銘隨後補充說明，在日前行政院長蘇貞昌宴請民進黨立委餐敘時，也有立委提到「紓困4.0」等相關議題，民進黨團幹部也與行政院著手討論，由於紓困條例將在今年6月底到期，「要不要延長本來就是要面對的問題」，以目前的環境來看顯然有其必要。

部分黨內人士認為，行政院必須及早準備，「行政院有人溝通要延長，但不是4.0再來加碼，就是條例延長而已」，不僅預算不會增加，也不會新增補助項目，只是延長特別條例的執行時間。

黨內人士說，依照目前行政院的態度是，紓困條例可能有延長的必要，但重點在於「到底要延長多久」，當中沒有要增加新的預算及項目，並直言「這是假議題」，況且最終還是要由行政部門提出、而不是立法部門，「何志偉不要搞不清楚狀況」。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文國安團隊再部署　「3個鐵三角」就定位
► 邱國正掌國防部　蔡英文交付任務：台美軍事合作、國防3大改革
► 邱太三曾促成首次春節包機直航　棄教職出掌陸委會

相關新聞...

► 「兩岸通」陳明通接國安局長　蔡英文要求持續深化情報工作
► 蔡英文欽點軍事顧問　嚴德發轉任國安會諮詢委員
► 蔡政府國安人事異動　蔡易餘肯定：因應世界大變局的團隊

振興一下我們的美麗

ET快訊
翁立友捲性騷危機處理「太笨了」　吳宗憲：先問我
台積電連殺5天　專家曝驚悚「地板價」喊：韭菜別接刀
賈永婕被熱油燙傷臉！緊急處置「犯一個錯」：我的臉毀了
焦糖哥哥、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

抓到了！焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

林俊憲：韓國瑜最適合國民黨主席　幾點上班都沒有人在意

國台辦指九二共識是東風雨露　陸委會重申矮化台灣

王婉諭：跟國民黨談居住正義　根本請鬼抓藥單！

僑委會延長海外紓困貸款至9月　「新貸優惠」額度最高25萬美元

提案改國徽遭國台辦點名「上演鬧劇」　時力：不容中共說三道四

王鴻薇怒批台南治安敗壞：蘇貞昌裝睡　剩方仰寧深夜道歉

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

抓到了！焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

林俊憲：韓國瑜最適合國民黨主席　幾點上班都沒有人在意

國台辦指九二共識是東風雨露　陸委會重申矮化台灣

王婉諭：跟國民黨談居住正義　根本請鬼抓藥單！

僑委會延長海外紓困貸款至9月　「新貸優惠」額度最高25萬美元

提案改國徽遭國台辦點名「上演鬧劇」　時力：不容中共說三道四

王鴻薇怒批台南治安敗壞：蘇貞昌裝睡　剩方仰寧深夜道歉

存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

鐵路殺警案二審改判17年！精神鑑定醫嘆3大盲點：法官依據有誤

陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

台北法院首場國民法官模擬庭圓滿落幕…家暴殺人「5對4」獲判無罪

疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

涮涮鍋「2地獄湯底」鈉高到爆！營養師曝5招爽吃：下肉就別喝湯

台南最新重劃區在永康　地未標即傳房價將衝3字頭

金卡達夏肯爺加州16億豪宅　洗手台是平的！侘寂風出自名設計師

西濱公路又現驚險急停！貨車沿路掉漢堡100m　駕駛衝內線狂撿

Jennie牛仔吊帶褲「裡面沒穿」變女流氓　粉絲暴動：被威脅也願意

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

陳時中「疫苗搞雙標」！媒體人怒嗆：滾下台

「韓先生來敲門」首集破20萬點閱！

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

焦糖哥哥選台北市議員　未來選區曝光

李敖兒：只有民進黨蠻橫才治得了共產黨流氓

林智堅轉戰桃園？鄭照新模擬「2路徑」

代課老師薪水遭「留停老師」佔便宜　范雲籲教育部修法根除陋習

何志偉拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在黨討論

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：胡志強宣戰20次了

陳亭妃轟馬英九：跪中國跪到膝蓋破皮

江喊「光復北台灣」　柯愣4秒

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

年輕人面臨高房價3大問題　近6成認為台灣未來更辛苦

更多熱門

相關新聞

日本經濟的真正危機？

日本經濟的真正危機？

日本是世界第三大經濟體，其經濟卻受到新冠疫情重創。此時電視正播放大河劇《衝向青天》，或許劇中澀澤榮一的生命故事，能為陷於經濟泥淖的日本提供解方。

打新冠疫苗有嚴重不良反應　最高給付6百萬

打新冠疫苗有嚴重不良反應　最高給付6百萬

馬來西亞爆非洲豬瘟「帶肉品入境罰20萬」

馬來西亞爆非洲豬瘟「帶肉品入境罰20萬」

國營事業大地震　藍委：民進黨派系分贓的獵物

國營事業大地震　藍委：民進黨派系分贓的獵物

何志偉拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在黨討論

何志偉拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在黨討論

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎紓困條例何志偉民進黨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面