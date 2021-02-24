何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於今年6月底到期，民進黨立委何志偉24日下午在中常會拋出「紓困4.0」助產業的想法，民進黨主席、總統蔡英文認為，這個議題不適合在中常會討論。黨內人士表示，紓困條例確實可能有延長執行時間的必要，但重點在於到底要延長多久，且並沒有要增加新的預算及項目，所以這是假議題，「不要讓人家覺得以黨領政」。

立法院在去年2月25日三讀通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

民進黨24日下午召開中常會，邀請南台科大財法所所長羅承宗就「邁向轉型正義2.0之路」進行專題報告。與會人士轉述，何志偉在處理臨時提案時，建議政府應該研議是否延長紓困條例相關措施，但遭黨主席蔡英文當場回應這題「不適合在這邊討論」。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者周宸亘攝）



該名人士表示，該項議題的確不適合在中常會討論，「不要讓人家覺得以黨領政」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也當面向何志偉溝通，現場蔡英文僅表示將列為建議、當作意見，因此不算正式提案，並且請民進黨團與行政院協調處理。

據了解，柯建銘隨後補充說明，在日前行政院長蘇貞昌宴請民進黨立委餐敘時，也有立委提到「紓困4.0」等相關議題，民進黨團幹部也與行政院著手討論，由於紓困條例將在今年6月底到期，「要不要延長本來就是要面對的問題」，以目前的環境來看顯然有其必要。

部分黨內人士認為，行政院必須及早準備，「行政院有人溝通要延長，但不是4.0再來加碼，就是條例延長而已」，不僅預算不會增加，也不會新增補助項目，只是延長特別條例的執行時間。

黨內人士說，依照目前行政院的態度是，紓困條例可能有延長的必要，但重點在於「到底要延長多久」，當中沒有要增加新的預算及項目，並直言「這是假議題」，況且最終還是要由行政部門提出、而不是立法部門，「何志偉不要搞不清楚狀況」。

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